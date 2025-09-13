江祖平悲控遭性侵！張琴形容龔益霆「陽光美少年」 遭罵：哩洗勒靠

江祖平近期指控三立前資深副總之子龔益霆，涉嫌下藥、性侵及偷拍。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星江祖平近期指控三立前資深副總之子龔益霆，涉嫌下藥、性侵及偷拍，事件持續延燒。今（13）日，資深女演員張琴出席活動時，談到對於龔男的過往印象，竟形容對方是「陽光美少年」，不料此言論造成網友反彈，直呼：「哩洗勒靠喔」。

張琴形容龔男是「陽光美少男」，遭到網友批評。（翻攝自YT）

張琴出席活動受訪，坦言跟江祖平和龔益霆都熟識，「看到事情發展成這樣，我真的很震驚，也很意外，只希望他們都能平安度過。」談及對於龔男的印象時，張琴形容對方是「陽光美少年」工作很努力、有活力。此言論一出，遭到許多網友批評：「哩洗勒靠喔」、「性侵跟陽光少年有什麼屁關係」、「媽媽有老花」、「該看眼科檢查眼睛」、「所以看起來陽光就不會性侵？」、「這下真的是係咧靠」、「看走眼了」。

請繼續往下閱讀...

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法