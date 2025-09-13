晴時多雲

娛樂 最新消息

SEVENTOEIGHT吵架鬧僵他被逼哭 麒文應證SJ前輩這句話

SEVENTOEIGHT今天在信義區舉辦粉絲見面會。（記者陽昕翰攝）SEVENTOEIGHT今天在信義區舉辦粉絲見面會。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團SEVENTOEIGHT結束韓國宣傳，今天在信義區舉辦返台首場粉絲見面會，開場6人就以新歌《PDSR （Please Don′t Stop the Rain）》及《DRIP & DROP》炒熱氣氛，現場尖叫聲不斷。

麒文、D’OM帝翁、美祥、學駿、柏佑及义翔自選秀節目脫穎而出，一路從比賽到正式出道，每天朝夕相處培養默契。EXXI义翔笑說：「靠吵架跟溝通！」感情不減反升。

柏佑被團員爭吵嚇到不知所措。（記者陽昕翰攝）柏佑被團員爭吵嚇到不知所措。（記者陽昕翰攝）

原來前陣子隊長麒文與美祥在練習時吵了出道以來最嚴重的一次架，原因不外乎是為了表演，還有生活上累積的小磨擦，當時兩人吵了近一個小時，其他成員各自大反應：D’OM帝翁一度想找工作人員求救，最後尷尬笑出聲。學駿與柏佑則顯得手足無措。沒想到义翔卻難過到當場崩潰大哭，練習室的氣氛一度很僵。

所幸最後麒文與美祥說開後化解誤會，反而因為吵架讓彼此的默契更加深厚。麒文表示：「真的應證SUPER JUNIOR利特前輩說過的，『有需要吵架的事情發生，一定要吵架！』」感覺情誼因為爭執而更加堅定。

SEVENTOEIGHT驚喜宣布年底北中南開唱。（記者陽昕翰攝）SEVENTOEIGHT驚喜宣布年底北中南開唱。（記者陽昕翰攝）

SEVENTOEIGHT今天在見面會彩蛋連發，宣布年底將在北中南舉辦一系列的聖誕FAN CONCERT，場次包括11／23台中Legacy、12／14高雄後台及12／28台北Legacy TERA。

SEVENTOEIGHT也首次在見面會曝光團體官方應援手燈造型，配合六人以狗狗為吉祥物代表，特別推出『狗骨頭』+『狗碗』雙合一的造型手燈，忙內D’OM帝翁現場更當起推銷員表示：「手燈造型不僅可愛又實用，還能當成小夜燈陪伴大家入睡，保證讓大家愛不釋手！」柏佑更嘴甜表示：「因為我們是狗狗軍團，你們只要拿著在那邊晃，我們就會過來找你們了。」

