趙露思不忍了！ 留言駁斥直播取消原因

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思與經紀公司銀河酷娛鬧翻風波不斷，原定今（13）日與運動休閒品牌在抖音舉辦直播活動，不料在開播前幾小時，品牌無預警發出聲明喊卡，宣布取消活動，讓粉絲與網友感到錯愕，被猜測可能與銀河酷娛欲斷趙露思財路有關。

中國女星趙露思。（翻攝自小紅書）

官方聲明中表示，遺憾接到通知，趙露思因其他安排，將取消參加原訂於9月13日晚抖音的直播活動。聲明發布後，留言區湧入大量網友留言「銀河酷娛倒閉」、「銀河酷娛不讓趙露思露面」等，表達對於銀河酷娛對趙露思的所作行徑感到不滿。

運動品牌官方聲明與趙露思留言回覆。（翻攝自微博）

對此，趙露思正面迎擊，在留言區駁斥：「明知事情經過，但還是『趙露思因其他安排』將責任推給我」，「在我不知情的情況下發聲明」，表示自己在毫不知情的情況下被告知活動取消，且官方的行為變相讓粉絲覺得是趙露思個人問題，最後更怒言：「真是謝謝當初的信任合作，逼得我又變『瘋』子」，親上火線反駁品牌官方的聲明，避免又再度遭受不實謠言攻擊。

