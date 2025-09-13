晴時多雲

娛樂 最新消息

《美麗的他》萩原利久首來台 SEXY撫唇笑到彎腰：好害羞

〔記者廖俐惠／台北報導〕日星萩原利久因演出《美麗的他》系列打開知名度，他首度來台，今天（13日）下午直接在粉絲面前接受媒體聯訪，透露昨天品嘗了麻辣火鍋，印象中點了許多肉類、蔬菜，笑說「該點的都點了」，也想要品嘗小籠包，有時間希望能夠在台北走一走，看有沒有不錯的伴手禮可以帶回家。

萩原利久當場還原性感撫唇的POSE，不過卻有些呆萌。（記者王文麟攝）萩原利久當場還原性感撫唇的POSE，不過卻有些呆萌。（記者王文麟攝）

萩原利久今天在紀伊國屋微風店舉行「寫真手渡會」，親手將新書交給200名幸運粉絲，他被拱還原寫真集當中最滿意的照片，他選擇「性感撫唇」的動作，並謙虛表示沒有攝影團隊的幫助，是拍不到這麼好看的照片，記者大讚他「人帥，怎麼拍都好看」，讓萩原利久笑到彎腰，直呼好害羞。

萩原利久首度來台，將寫真集遞給台灣粉絲。（記者王文麟攝）萩原利久首度來台，將寫真集遞給台灣粉絲。（記者王文麟攝）

今天天氣很熱，粉絲的熱情也完全不輸炎炎夏日，萩原利久感受到粉絲帶來的溫暖，且早就知道台灣粉絲對他的喜愛，因為早在日本時，他在公司就收到不少台灣粉絲用日文寫信給他，「他們知道我不會中文，就用日文寫信，我都有把他唸完，我覺得非常的開心，有機會直接來台北這邊看到這些粉絲。」也因此，希望自己的中文能夠更加精進。

萩原利久可愛比出YA的手勢。（記者王文麟攝）萩原利久可愛比出YA的手勢。（記者王文麟攝）

此次來台是為了宣傳寫真集「萩原利久 2nd 寫真集：W」，他透露當初在拍攝這本寫真集時，根本沒有想過能在海外舉辦這樣的活動，「我能夠到海外辦活動的機會比較少，真的覺得很開心且很意外，至於有沒有學中文，希望大家再給我一點時間，讓我好好的學一下！」記者當場鼓勵他「加油」並教他「我愛你」的中文，萩原利久也當場現學現賣，對著粉絲喊「我愛你」，讓現場尖叫聲不斷。

萩原利久翻開寫真集中最喜歡的一面。（記者王文麟攝）萩原利久翻開寫真集中最喜歡的一面。（記者王文麟攝）

由於此次寫真集是在美國舊金山拍攝，被問到下一本寫真集是否有機會在台北拍攝？萩原利久表示，因為他自己是一個演員，如果有機會更想要在台北拍戲，「希望能繼續實現我演員的夢想，到國外拍戲，或者是來到台灣、台北拍戲。」

萩原利久翻書研究要跟大家分享哪一張。（記者王文麟攝）萩原利久翻書研究要跟大家分享哪一張。（記者王文麟攝）

點圖放大
點圖放大

