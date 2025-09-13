日本巨型蘿莉轉戰AV女優 秀「黑絲美腿」放話：酸民等著看

日本網紅Mira擁有像蘿莉般精緻小巧的臉蛋及184公分的高挑身材。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本21歲網紅Mira以「童顏巨型蘿莉」爆紅，184公分的高挑身材搭配稚嫩臉蛋，宛如二次元走出來的角色。她常在社群分享日常美照，身穿迷你短裙搭配黑絲襪，每次亮相都能秀出筆直修長的逆天長腿，站在街頭瞬間吸睛無數。

Mira選擇轉行當AV女優，秀黑絲辣照。（翻攝自X）

就在粉絲期待她繼續闖蕩模特兒界時，Mira卻在社群平台投下震撼彈，宣布正式進軍AV女優的領域，挑戰更火辣的舞台。她坦言，「娛樂圈競爭激烈，選擇成人片不僅是突破自我的挑戰，也希望自己能讓更多人看見。」消息一出立刻掀起日網熱議，有粉絲興奮敲碗支持，也有人批評她浪費天賦。

面對質疑，Mira並未退縮，甚至霸氣放話：「我不會向酸民低頭，等著看我用作品證明自己。」雖然首支作品因爭議延後至15日推出，但她強調會端出最性感、最震撼的表現，誓言讓質疑者通通閉嘴。

在 Instagram 查看這則貼文 @mira_mira_184cm 分享的貼文

