娛樂 最新消息

CORTIS成員飛起來？James曬「超英姿」趣照 網笑：太藝術了

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國新生代男團CORTIS在出道後人氣居高不下，官方最近在社群平台上發出成員James一張搞笑又創意的照片他趴在樓梯扶手上，擺出超級英雄姿勢看似飛在空中，整張照片表情相當正經，引起網友熱烈討論。該貼文附註「who needs a superhero when we have James」 ，粉絲反應超熱烈，不少人說「太藝術了」、「繼續保持」、「好抽象」等等，覺得這種畫面既有趣又富有想像空間。

CORTIS曬出成員James「超英姿」趣照。（翻攝自IG）CORTIS曬出成員James「超英姿」趣照。（翻攝自IG）

CORTIS是HYBE旗下BIGHIT MUSIC新推出的五人男子團體，包含James、Juhoon、Martin、Seonghyeon、Keonho 等成員。 他們於今年（2025年） 8月正式出道，以首張迷你專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》裡的主打歌What You Want一推出就受到不少關注，這樣的趣味照片也為團體增加了親和力與話題性。

在台灣成長的泰中混血兒James出道後備受關注，身為團中最年長的他，除了精通多國語言被粉絲稱作語言天才，也因出色的音樂實力而有音樂才子」的美名，曾參與BIGHIT旗下即將出道的組合「Trainee A」，也在2023年作為田柾國的伴舞在打歌舞台亮相。舞蹈和編曲能力同樣驚人，甚至親自操刀 TXT《Deja Vu》、ILLIT《Magnetic》《Cherish》《Tick-Tack》的編舞設計，被譽為多邊形戰士

