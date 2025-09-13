蕭敬騰和長輩打球「被痛宰」！胡瓜化身主委送幸福

胡瓜（右）合體蕭敬騰。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜YouTube頻道《下面一位》最新一集找來金曲歌王蕭敬騰，來和各界高手相比拚，首站胡瓜就帶著蕭敬騰和長青組的姐姐們一起挑戰桌球，蕭敬騰先是用氣勢逼人喊道：「我發球很猛喔！」沒想到每每回擊都被屢屢接殺，還被姐姐殺球伺候，高深的球技讓蕭敬騰都驚訝不已，不服輸表示：「我還在適應球感啦！」

而不會打乒乓球的胡瓜則被慫恿上場，俏皮地發球讓他樂歪歪，胡瓜也化身主委開啟遊戲戰局，現場送幸福發獎金，姐姐們的超強實力讓胡瓜的紅包差點不夠，差點喊暫停說：「我是不是要先去多領一些錢？」

請繼續往下閱讀...

接著兩人來到棋藝教室，蕭敬騰從小就和爸爸下棋，不免要和象棋高手切磋一番，只不過老師邊下棋邊講解，完全破解蕭敬騰的每一步，讓蕭敬騰忍不住喊：「老師你都講完了我要怎麼下啦！」不過蕭敬騰的棋藝也獲老師讚嘆底子很深厚，非常有天分。而胡瓜發現五子棋底部的紙是可移動後，開玩笑表示：「這樣在快輸的時候還可以晃動一下！」，藏不住調皮個性。

談到蕭敬騰對音樂的天分，蕭敬騰表示從小就知道自己喜歡的東西是什麼，因此會投入時間去鑽研學習，高中時想去念音樂學校，最後沒考上，但他也慶幸，表示這樣相對自由，自己喜歡在快樂中成長，如果興趣一旦成了壓力那就會失去熱誠，胡瓜也稱讚蕭敬騰個性很好，錄後還去和小朋友打球，蕭敬騰還原真相：「因為他說他要虐我！我激不得！」可見也有孩子氣的一面。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法