晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Lisa有新歡！眼尖粉絲發現名牌包掛「1物」掀熱烈討論

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團BLACKPINK泰籍成員Lisa在全球時尚潮流具高度影響力，身為眾所皆知的Labubu粉的她，繼先前掀起潮玩Labubu搶購熱潮後，近日似乎轉換喜好，將目光投向經典日本毛絨玩偶「蒙奇奇」。

Lisa的名牌包改掛蒙奇奇。（翻攝自IG）Lisa的名牌包改掛蒙奇奇。（翻攝自IG）

Lisa近期在Instagram分享生活照，被粉絲眼尖發現她的名牌手袋上，掛著一個鮮黃色蒙奇奇鑰匙圈，瞬間成為時尚迷與收藏族的焦點。她在貼文中寫下「Some sleepless nights」，並曬出多張日本旅遊照，甚至被捕捉到唐吉軻德大採購蒙奇奇的身影，雖以休閒穿搭現身，但依舊散發強烈時尚感。

夢奇奇（Monchhichi）是一款來自日本的可愛玩偶，千禧年代風靡全球，以其獨特的外形和象徵幸福與幸運的含義而聞名。如今Lisa公開展現對「蒙奇奇」的喜愛，不僅勾起粉絲的童年回憶，也讓這款誕生於1974年的經典玩偶，再次成為潮流話題。粉絲熱烈留言：「想要同款」、「最新必備單品出爐」、「蒙奇奇回歸了！」

在 Instagram 查看這則貼文

LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中