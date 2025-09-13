Lisa有新歡！眼尖粉絲發現名牌包掛「1物」掀熱烈討論

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團BLACKPINK泰籍成員Lisa在全球時尚潮流具高度影響力，身為眾所皆知的Labubu粉的她，繼先前掀起潮玩Labubu搶購熱潮後，近日似乎轉換喜好，將目光投向經典日本毛絨玩偶「蒙奇奇」。

Lisa的名牌包改掛蒙奇奇。（翻攝自IG）

Lisa近期在Instagram分享生活照，被粉絲眼尖發現她的名牌手袋上，掛著一個鮮黃色蒙奇奇鑰匙圈，瞬間成為時尚迷與收藏族的焦點。她在貼文中寫下「Some sleepless nights」，並曬出多張日本旅遊照，甚至被捕捉到唐吉軻德大採購蒙奇奇的身影，雖以休閒穿搭現身，但依舊散發強烈時尚感。

請繼續往下閱讀...

夢奇奇（Monchhichi）是一款來自日本的可愛玩偶，千禧年代風靡全球，以其獨特的外形和象徵幸福與幸運的含義而聞名。如今Lisa公開展現對「蒙奇奇」的喜愛，不僅勾起粉絲的童年回憶，也讓這款誕生於1974年的經典玩偶，再次成為潮流話題。粉絲熱烈留言：「想要同款」、「最新必備單品出爐」、「蒙奇奇回歸了！」

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法