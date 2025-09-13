陳凱倫罹癌康復砸百萬辦演唱會！哽咽吐心聲 認還未見兒子女友張景嵐

〔記者林欣穎／台北報導〕金鐘主持人陳凱倫過去罹患扁桃腺癌，歷經2年積極抗癌，如今癌後重生。今（13）日他砸百萬舉辦「金曲傳愛・壯世代公益演唱會」，邀來金佩姍、楊懷民、金燕、大百合、馬妞、張琴、劉明珠等多位資深藝人演出，受訪講到他經歷生病、到現在康復能服務大眾，忍不住紅了眼眶。

陳凱倫感性表示，「我重生的每一步，不是浪費生命，而是使命！」。演唱會由他親自構思名單、逐一邀請，雖然嘴上喊累眼裡卻充滿熱情，「這是太太陷害我，我本來不想當執行製作的，我跟她說能做完3場保住命就夠了！」

陳凱倫砸百萬舉辦「金曲傳愛・壯世代公益演唱會」。（陳凱倫提供）

而聊到33歲兒子陳銳，陳凱倫大大嘆了口氣，提到有邀兒子來看表演，不過兒子正在中南部巡視眼鏡店無法前來，「我跟他說不來的話之後別有遺憾，他回我不要這樣威脅他，我只好跟他說對不起，因為爸爸很愛你。」

事業有成的陳銳如今全台有17家眼鏡店門市，有百名員工，陳凱倫相信業績肯定不錯，但也憂心兒子扛龐大企業難免有負擔；陳銳2年前從家中搬出去住，他與女星張景嵐交往2年多，陳凱倫說他不曾催婚，不過至今還未見過女方，「我們有追蹤女生IG，三不五時會跳出來跟我們見面。兒子說過他的事我們不要多嘴，女生可能提過要見面但被他（兒子）擋掉吧。」

演唱會由陳凱倫與老友馬妞聯手主持，兩人自小一同長大，默契十足。「美腿歌后」金燕多年未登台，因陳凱倫的勇氣與兒女鼓勵而再度亮相；並獻唱《情人的眼淚》、《親愛的巴比多》、《白鴿寄情》，風采依舊；楊懷民帶來《包青天》與《遠山含笑》，展現戲曲身段。「金曲歌后」大百合是重唱團體「百合二重唱」成員，帶來《流水年華》、《月琴》，這場演唱會不僅是音樂盛會，更是一份對銀髮族的陪伴與祝福。

