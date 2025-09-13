馬妞12種病纏身「欠債千萬」 現身吐近況收入狀態曝

〔記者林欣穎／台北報導〕56歲女星馬妞近年從主持人轉型成購物專家，今（13）日擔任好友陳凱倫「金曲傳愛」演唱會嘉賓，與金佩姍、楊懷民、金燕、大百合、張琴、劉明珠出席記者會。去年她證實罹患12種疾病簽下放棄急救書，今露面氣色頗佳，也分享近況。

馬妞近年身體亮紅燈，曾在節目上透露，每天都要吃14顆藥控制，她身患12種疾病，包括免疫系統崩潰、高血壓、腰椎滑脫、頭痛、暈眩、乾燥症、過敏、身體發炎指數過高等。馬妞今也坦言身體疾病查了一年都還查不到確切的病因，昨晚身體有些不舒服，整夜睡不著，不過她隨即強調自己身體沒事，陳凱倫則笑說多動就會有活力。

馬妞（左起）、楊懷民、張琴、金燕（左5起）、金佩姍、劉明珠、大百合、陳凱倫出席演唱會。（記者林欣穎攝）

而過去她因開餐廳背上千萬債務，她也說確實當時生意沒有很興盛，「但今天是演唱會，就不談了！」她5年前也曾被拍到在遊覽車叫賣內褲，陳凱倫則說她近幾年比較常在中國工作、開直播帶貨等，前幾天才從廈門回來。

