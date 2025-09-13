晴時多雲

娛樂 最新消息

于朦朧「聚會名單」炸出驚天內幕？ 71歲製片遭點名怒發聲

于朦朧（左）離世前的「聚會名單」瘋傳，傳出知名製片方勵（右）也在現場。（翻攝自微博）于朦朧（左）離世前的「聚會名單」瘋傳，傳出知名製片方勵（右）也在現場。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧墜樓身亡的消息在微博掀起討論，離世真相仍未釐清，但輿論焦點已轉向他離世前一場傳說中的「6人聚會」。網路上瘋傳一份疑似飯局的出席名單，將多位影視圈人物捲入風波，其中包括71歲製片方勵、導演程青松與編劇極光光，引發外界一片嘩然。傳聞更指稱方勵在事發當天突然離開北京，種種巧合加深了外界疑慮。

面對不實指控，方勵於9月12日發文澄清，表示自己是因公務臨時出差，與于朦朧素昧平生，絕無任何牽連。他強調這些謠言已嚴重損害名譽，並警告將追究造謠者法律責任。同時，他也針對過去與程青松流出的「親吻照」做出說明，直言那只是活動上的即興玩笑，與性傾向無關：「我不是同性戀，外界臆測全屬子虛烏有。」

方勵發文反駁謠言，並已將微博帳號開啟「防打擾模式」。（翻攝自微博）方勵發文反駁謠言，並已將微博帳號開啟「防打擾模式」。（翻攝自微博）

除了製片方勵之外，被點名的導演程青松與演員高泰宇皆火速發文澄清自己當晚並未現身，編劇極光光則選擇關閉留言功能以免爭議擴大。然而，網友發現3人社群帳號事發後皆出現異常，必須透過特殊方式才能搜尋瀏覽，進一步引來「資本施壓」的陰謀論聲浪。許多網友呼籲相關人士應聯合出面解釋，並要求警方調閱完整監控畫面釐清真相。

