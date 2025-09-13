晴時多雲

娛樂 亞洲

疑暗示戀情生變！關曉彤父親手滑點讚鹿晗分手文引網議

鹿晗（左）與關曉彤分手的消息傳得沸沸揚揚。（翻攝自微博）鹿晗（左）與關曉彤分手的消息傳得沸沸揚揚。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕過去總被外界視為「中國娛樂圈模範情侶」的鹿晗與關曉彤，近來卻屢傳情變，相關傳聞再度升溫。近日有網友發現，關曉彤的父親在微博上按讚一則暗示兩人分手的貼文，雖然隨後火速取消，仍引發大批網友議論，認為這或許是「戀情已畫下句點」的蛛絲馬跡。

貼文指出，今年七夕兩人分隔兩地鹿晗現身江西開唱，關曉彤則在浙江錄節目，打破兩人連續7年共度七夕的慣例。不僅如此，兩人的互動也早在去年底開始降溫。2023年12月，雙方共同持有的公司完成股權切割；而今年鹿晗生日當天，關曉彤罕見無公開送上祝福，過往甜蜜曬愛的貼文也悄悄刪除。網友還指出，自2024年10月後便未再看到兩人同框，七夕當天更是毫無互動，讓分手傳聞持續發酵。

中國娛樂博主發文分享關曉彤爸爸手滑截圖。（翻攝自微博）中國娛樂博主發文分享關曉彤爸爸手滑截圖。（翻攝自微博）

主持人楊迪先前在綜藝節目《王牌對王牌9》聊到「深夜發朋友圈」話題時，笑說可能會傳「一支孤獨的酒杯照」，另一位嘉賓立刻打趣回：「你以為是曉彤嗎？」楊迪更順勢調侃：「曉彤應該是一地酒瓶吧！」這段對話隨即掀起熱搜。巧合的是，關曉彤也曾在節目上自曝，去年某段時期將失戀歌曲就讓這大雨全都落下循環播放上百次，而鹿晗則於同年11月直播時情緒失控、甚至爆粗口，讓外界更加懷疑兩人感情早已亮紅燈。

