娛樂 最新消息

于朦朧身亡！孫德榮揭師徒情：他像我親兒子 自責「要參與調查」

〔記者李紹綾／台北報導〕中國男星于朦朧11日身亡，消息震驚演藝圈，工作室也在當天證實噩耗。孫德榮今（13日）在臉書發文，指自己和于朦朧為師徒關係，悲痛直言：「這次于朦朧事件，我也很自責，畢竟孩子是我生的。」

孫德榮。（翻攝自臉書）孫德榮。（翻攝自臉書）

孫德榮透露，當初他辛苦訓練于朦朧一年半，沒收過半毛錢，後來因為台灣有重要工作必須返台，只能把手上的藝人合約無條件交出去，希望徒弟們在中國有人能照應。看到于朦朧在演藝之路上表現亮眼，他一直很欣慰，沒想到如今卻傳來噩耗。

孫德榮坦言，這幾年因身體健康狀況，疏於和徒弟們聯繫，但在他心中，這些藝人都像親兒子一樣被規劃和照顧，「所以現在出事了，我心裡很糾結也很自責。」孫德榮也提到，外界傳出很多陰謀論，他最在意的，是于朦朧最後到底承受了多少委屈與壓力，「我一定會參與這次調查，讓他走得有尊嚴」。

于朦朧曾在電視劇《三生三世十里桃花》飾演楊冪的哥哥。（翻攝自微博）于朦朧曾在電視劇《三生三世十里桃花》飾演楊冪的哥哥。（翻攝自微博）

孫德榮哽咽寫下：「我孩子這次在人間過得辛苦，希望下輩子能幸福快樂，不要再留下罣礙，快樂往西方前進。」他也呼籲粉絲們要團結起來，追出真相，讓于朦朧的光彩繼續留在大家心中。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

body

