娛樂 最新消息

李多慧30分鐘全中文演講 網友讚：太有心了！

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在台發展3年的韓國啦啦隊女神李多慧，人氣持續高漲。熱愛台灣的她，不僅去年（2024）完成為期5天4夜的機車環島旅行，也是首位取得就業金卡的韓籍啦啦隊員，展現她欲長期在台發展的心。李多慧昨日（12日）受邀花蓮東華大學名人講座，全程用中文完整演講30分鐘，不靠翻譯，許多網友看到後更是稱讚：「中文演講真的超厲害！」

味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧。（資料照，記者王文麟攝）味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧。（資料照，記者王文麟攝）

她以「啦啦隊女神李多慧的跨國職涯分享：危機不是結束，而是轉機」為演講主題，以自身經歷鼓勵學生勇敢追夢。並提到從韓國來到台灣，只為了讓自己不留遺憾，並回憶過去的她，曾經沒有明確目標與夢想，只知道「若再不行動，就永遠無法知道自己能走多遠。」她的真誠分享，不僅贏得台下學生熱烈掌聲，寵粉的她，也在演講結束後與現場女同學互動共舞，在離開前幫許多學生簽名。

李多慧在台灣的努力與成長有目共睹，不僅演講現場吸引大批學生到場支持，會後更是好評不斷。許多學生紛紛表示：「謝謝多慧今天的分享，妳是最棒的」、「李多慧，只有在回答問題時才用韓文，超級用心」、「第一次在台灣演講就很成功，辛苦妳了」。不少聽眾更驚豔她全程以中文進行演講，認為她展現了滿滿誠意與努力，分享的人生故事也讓人深受觸動。「看起來這麼陽光開朗的人，也曾經歷過黑暗低潮，每段故事都緊扣『危機就是轉機』的主題，非常勵志。她回答大家提問也很用心，讓人收穫滿滿。」

點圖放大header
點圖放大body

