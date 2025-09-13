晴時多雲

娛樂 電視

王品澔回南投開唱 意外抓包爸媽「零通知探班」

〔記者李紹綾／台北報導〕王品澔回家鄉南投，擔任「溫泉之聲歌唱大賽」活動大使，他上週出席「2025南投溫泉季－溫泉之聲水漾歌唱大賽」，除推廣南投家鄉在地溫泉文化，此次也上台現場演唱兩首歌曲，並擔任歌唱大賽評審，主評審為資深音樂製作人周治平，王品澔說：「這次在周老師面前唱歌，又第一次當評審，當下真的非常緊張，還好即時調整心態，好好享受過程，尤其獲得老師的鼓勵，非常開心。」王品澔現場演唱兩首歌，周治平誇讚他大有可為，潛力無窮。

王品澔返鄉獻唱，擔任南投溫泉之聲歌唱大賽活動大使。（南投縣政府提供）王品澔返鄉獻唱，擔任南投溫泉之聲歌唱大賽活動大使。（南投縣政府提供）

現場擠滿王品澔的熱情粉絲，王品澔感謝粉絲的支持，被問到家人有沒有來現場力挺，他笑說，家人沒有跟他說會來，但姑姑竟邀了朋友們一起來，「我爸爸、媽媽也默默到場，他們都完全沒說要來，還是我自己發現」，驚喜之餘，他故意跟家人撒嬌，蹭一包地瓜球吃，笑說：「我跟他們開玩笑，怎麼偷偷來探班，還想偷偷回去，都沒有關心兒子餓不餓。」

周治平（左）、王品澔（右）擔任溫泉之聲水漾歌唱大賽評審。（南投縣政府提供）周治平（左）、王品澔（右）擔任溫泉之聲水漾歌唱大賽評審。（南投縣政府提供）

王品澔深情演唱《有些》、《怎麼了》，獲得觀眾和粉絲的熱烈掌聲，周治平現場聽他唱歌後驚訝表示：「品澔外型出色，連唱歌都這麼好聽，未來除了演戲，適合雙向發展。」王品澔雖被肯定，也私下請老師給他建議，周治平提點他情緒強弱可更明顯，他也馬上做筆記。

王品澔返鄉獻唱，擔任南投溫泉之聲歌唱大賽活動大使。（南投縣政府提供）王品澔返鄉獻唱，擔任南投溫泉之聲歌唱大賽活動大使。（南投縣政府提供）

周治平表示，本次參賽者水準和表現都很亮眼，發掘許多好聲音，他也以王品澔為例，勉勵參賽者運用自我優勢，勇敢追尋音樂夢想。

