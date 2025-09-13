Lulu閃婚陳漢典後首度吐心聲 看完電影有感曝「家」的2大關鍵

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典11日無預警公開結婚消息，跳過公開戀情直接宣布喜訊，令網友又驚又喜。她在IG上發文透露，近日受邀觀賞導演潘客印的新作《我家的事》，電影以溫柔而充滿力量的方式描繪家庭情感，片中的一句宣傳詞「我們有多拚命，才能成為一家人」讓她深受觸動，直言：「哪種形式的家都好，最重要的還是要有愛，才能把彼此緊緊串在一起。」

「Lulu」黃路梓茵（右）與陳漢典（左）於11日宣布喜訊。（翻攝自IG）

Lulu也分享，電影透過不同家庭成員的視角訴說故事，那些細膩的情感張力只有最親近的家人之間才有，讓她看完後久久無法平復情緒。她表示，「有時因為太在乎彼此，偶爾會傷害到對方，但正因為愛，彼此才會願意繼續走下去。」這番真摯的心情，也讓粉絲感受到幸福洋溢的氛圍。

除了電影之外，Lulu近來迷上曾寶儀主持的節目《我們回家吧3》，節目中提到「只要靠近這個地方讓你感到安心，而且充滿熟悉感，那個地方就叫家」，讓她深有共鳴，更笑說：「家就是能讓人徹底放鬆的地方，有鄰居家的小狗衝出來打招呼，也有小吃店老闆記得你吃飽沒。」她也不忘向大家喊話：「不好意思這兩天我們的新聞洗版大家了」，並邀請大家一起進戲院支持《我家的事》，也能到YouTube追看《我們回家吧3》，「心裡都會暖暖的。」

在 Instagram 查看這則貼文 Lulu黃路梓茵（@sunnygirl800424）分享的貼文

