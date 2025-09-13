晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Lulu閃婚陳漢典後首度吐心聲 看完電影有感曝「家」的2大關鍵

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典11日無預警公開結婚消息，跳過公開戀情直接宣布喜訊，令網友又驚又喜。她在IG上發文透露，近日受邀觀賞導演潘客印的新作《我家的事》，電影以溫柔而充滿力量的方式描繪家庭情感，片中的一句宣傳詞「我們有多拚命，才能成為一家人」讓她深受觸動，直言：「哪種形式的家都好，最重要的還是要有愛，才能把彼此緊緊串在一起。」

「Lulu」黃路梓茵（右）與陳漢典（左）於11日宣布喜訊。（翻攝自IG）「Lulu」黃路梓茵（右）與陳漢典（左）於11日宣布喜訊。（翻攝自IG）

Lulu也分享，電影透過不同家庭成員的視角訴說故事，那些細膩的情感張力只有最親近的家人之間才有，讓她看完後久久無法平復情緒。她表示，有時因為太在乎彼此，偶爾會傷害到對方，但正因為愛，彼此才會願意繼續走下去。這番真摯的心情，也讓粉絲感受到幸福洋溢的氛圍。

除了電影之外，Lulu近來迷上曾寶儀主持的節目《我們回家吧3》，節目中提到「只要靠近這個地方讓你感到安心，而且充滿熟悉感，那個地方就叫家」，讓她深有共鳴，更笑說：「家就是能讓人徹底放鬆的地方，有鄰居家的小狗衝出來打招呼，也有小吃店老闆記得你吃飽沒。」她也不忘向大家喊話：「不好意思這兩天我們的新聞洗版大家了」，並邀請大家一起進戲院支持《我家的事》，也能到YouTube追看《我們回家吧3》，「心裡都會暖暖的。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中