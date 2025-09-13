韓國AAA降落高雄！近20萬人搶票崩潰 網嘆：林俊傑也看不到

AAA將在高雄世運主場館舉行。（StarNews提供）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國AAA頒獎典禮、ACON音樂節將在12月於高雄世運主場館登場，今天（13日）開放搶票，幾家歡樂幾家愁，有網友開心順利搶到票，也有網友抱怨連連，透露被退出之後，再次進去系統，前面已經有超過19萬人在等待，讓網友果斷放棄。

第一次有韓國大型頒獎典禮在台灣舉行，且卡司陣容堅強，當然格外受到粉絲關注。今天中午開放搶票，粉絲紛紛公開截圖，發現前面還有7萬、8萬人在等待，有粉絲更告訴本報，一點進去發現有19萬人在等待，直接退出系統不搶了，嘆「直接放棄了，不要懷疑就是19萬」。

請繼續往下閱讀...

粉絲分享，竟然有7萬多人在等候。（粉絲提供）

一名Stray Kids的粉絲抱怨：「不能趕快讓大家知道結果嗎，光排隊就排到天荒地老，都多久了，我連場地圖都看不到。」另一名RIIZE粉絲則是分享：「很生氣，我7萬，甚至都還沒進去，結果票也是轉不出來，好好笑。」也有Kpop粉絲開玩笑說：「那些你很冒險的夢～高雄，林俊傑都看不到嗎。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法