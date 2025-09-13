晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

韓國AAA降落高雄！近20萬人搶票崩潰 網嘆：林俊傑也看不到

AAA將在高雄世運主場館舉行。（StarNews提供）AAA將在高雄世運主場館舉行。（StarNews提供）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國AAA頒獎典禮、ACON音樂節將在12月於高雄世運主場館登場，今天（13日）開放搶票，幾家歡樂幾家愁，有網友開心順利搶到票，也有網友抱怨連連，透露被退出之後，再次進去系統，前面已經有超過19萬人在等待，讓網友果斷放棄。

第一次有韓國大型頒獎典禮在台灣舉行，且卡司陣容堅強，當然格外受到粉絲關注。今天中午開放搶票，粉絲紛紛公開截圖，發現前面還有7萬、8萬人在等待，有粉絲更告訴本報，一點進去發現有19萬人在等待，直接退出系統不搶了，嘆「直接放棄了，不要懷疑就是19萬」。

粉絲分享，竟然有7萬多人在等候。（粉絲提供）粉絲分享，竟然有7萬多人在等候。（粉絲提供）

一名Stray Kids的粉絲抱怨：「不能趕快讓大家知道結果嗎，光排隊就排到天荒地老，都多久了，我連場地圖都看不到。」另一名RIIZE粉絲則是分享：「很生氣，我7萬，甚至都還沒進去，結果票也是轉不出來，好好笑。」也有Kpop粉絲開玩笑說：「那些你很冒險的夢～高雄，林俊傑都看不到嗎。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中