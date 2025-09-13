鳳小岳唱出父子關係 錄音淚崩老婆也哭了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕創作才子鳳小岳持續擴張音樂事業，不僅組成樂團「壓克力柿子」，繼首支單曲〈只想對你唱首鄧麗君〉後，再推新歌〈沈默在流浪的路上〉。這首歌承載他與英國父親最私密的情感記憶，同時也是他主演電影《陌路兄弟》的主題曲，藉由音樂與戲劇交錯，展現漂泊靈魂與親情的拉扯。

鳳小岳主演的電影《陌路兄弟》。（綺影發行提供）

鳳小岳坦言，錄製這首歌的過程幾乎「唱到崩潰」，情緒被逼到破音邊緣，卻也推向真實的情感狀態，釋放自己長年壓抑的心境。而這首歌，也是他與太太Jessie第一個創作結晶，參與填詞的她，在聽到完成版時忍不住落淚，表示：「第一次聽到他唱出幾近完成的歌時，我邊聽邊掉淚，也一起看見生命的美好。」

電影《陌路兄弟》與主題曲不僅呼應他現實中的心境，劇情描寫兄弟因父親遺產重逢，從對立到修復親情，與他自身的父子關係相映成趣。此外，鳳小岳與樂團也參戰音樂實境節目《樂團祭》，首集以炸裂台語搖滾〈風車〉掀起熱議，帥氣西裝造型更讓粉絲直呼「氣場滿滿」。

