中職不死鳥來了！李玖哲首登大巨蛋驚見大咖投手

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王李玖哲昨（12）首度登上台北大巨蛋，參與Rakuten Monkeys「SINGDOME音樂電台」主題日賽後演出。驚喜的是，前中職有「不死鳥」之稱的明星投手郭泓志特地到場探班，兩人在後台熱聊，演出時郭泓志也坐在場邊觀賞，為整場表演增添看點。

李玖哲首登台北大巨蛋。現場嗨翻球迷。（樂天桃猿提供）

李玖哲回憶，小時候曾是棒球隊三壘手，雖因打不好被退隊，但棒球始終是他和家人的共同熱愛。他笑說：「回到美國時，我常跟弟弟去看大聯盟比賽，下次弟弟來台灣，我一定會帶他去看樂天的比賽。」

首登大巨蛋舞台，李玖哲坦言既興奮又期待：「一開始還以為是要去開球，我還幻想萬一一打出去就是全壘打，那會不會太厲害。」他直言這次演出就像未來舉辦個唱的暖身，也希望有朝一日能真的在大巨蛋開個人演唱會。

郭泓志驚喜現身力挺李玖哲。（音岄提供）

開場李玖哲以《Will You Remember Me》、《想太多》、《我會好好過》等經典情歌帶領球迷進入浪漫氛圍，接著串起《夏天》、《We Will Rock You》、《為勝利破》的夏日Non-stop組曲，並準備愛心kiss cam氣球與球迷互動。

在壓軸時，李玖哲驚喜帶來麻吉代表作《Jump 2003》、《沒辦法》、《麻吉》，讓全場瞬間重返2000年代嘻哈盛世。

演出最後，李玖哲拿起「禮物發射槍」要送出特製背心，卻因太嗨加上燈光影響，忘了正中間有安全護網，結果子彈直接卡網掉落，全場爆笑不斷。

