換5.2萬元iPhone17根本不用掙扎！吳怡霈「60張兆豐金」股利就進帳9萬元

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳怡霈日前遭合作10年經紀人侵吞400多萬，好在她懂得理財，經濟方面撐得住。她之前受訪提到爸爸是投資專家，親朋好友甚至封他「基隆巴菲特」，自己則是35歲之後才開始投資，目前總股票市值超過1000多萬，她今分享「兆豐金」股利收入有9萬4045元，她原本還在掙扎要不要入手最新iPhone 17，昨晚立刻下單iPhone 17Pro Max銀色512GB，要價51900元。

吳怡霈很會投資理財。（資料照，記者胡舜翔攝）

除了兆豐金的股利進帳，她還Po出另一張金融股「富邦金」，實發股利10萬8755元，直呼：「慢慢存股＆定期定額買ETF，是最棒的投資理財，存錢賺利息的概念。」至於買手機剩下的錢，她的理財腦呼籲大家：「其他繼續回股市投資啊。」

吳怡霈買的富邦金實發股利10萬8755元。（翻攝自臉書）

吳怡霈兆豐金股利收入有9萬4045元。（翻攝自臉書）

她目前手上有十幾張鴻海股票，強調當初入手價格很低，60多元就買進，台積電也握有幾張但不多，總股票市值超過1000多萬，並分享投資心法就是定期定額買ETF，美股部分也有涉獵，證券戶裡總股票市值超過1000多萬。

