娛樂 音樂

21歲正妹女兒拚出道！李千娜洩早婚生女心聲 媽媽露面被逼哭

〔記者陽昕翰／台北報導〕羅時豐主持的YouTube頻道《大牛比較攬》開播僅半年，訂閱數已逼近20萬，許多集數更突破百萬點擊，其中單元《趣你家蹭飯》最受歡迎，近來邀來李千娜驚喜助陣。

這回李千娜特別帶媽媽上節目，母女首次在鏡頭前同台。李媽媽透露，女兒3歲便在家裡經營的電子花車登台演出，小小年紀就能唱超過100首日文歌，讓羅時豐驚訝不已。

李千娜（中）第一次在節目上與媽媽同台。（大牛比較攬提供）李千娜（中）第一次在節目上與媽媽同台。（大牛比較攬提供）

媽媽也心疼地說：「千娜真的很辛苦，不論舞台劇、唱片或演唱會，她總是全力以赴，難過的事都藏心裡。希望她能在家人面前展現脆弱的一面。」話音一落，李千娜忍不住上前擁抱媽媽，再度淚崩。

愛哭的李千娜忍不住跟媽媽擁抱。（大牛比較攬提供）愛哭的李千娜忍不住跟媽媽擁抱。（大牛比較攬提供）

李千娜也提到21歲的女兒顧穎。羅時豐笑說，初見顧穎時驚呼「母女倆根本複製貼上」。

對於女兒進軍演藝圈，李千娜全力支持，「我能理解她的心情，這是很好的經驗，一定要讓她去試過，才知道有多不容易。」羅時豐更好奇追問，若女兒現在想結婚她會不會同意？李千娜坦然回答：「支持啊！女兒做任何決定我都支持。當初我結婚不是為了離婚，我們沒有人能預知能不能走一輩子，真正相處後，才會有選擇。」

點圖放大header
點圖放大body

