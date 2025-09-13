李㼈片場緊盯女兒！遭陽帆無情吐槽 李紫嫣鬆口曝內情

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》本週來賓是李㼈與他的寶貝千金李紫嫣、還有范逸臣、吳鈴山及其帥兒吳迪，大陣仗宣傳電影《突破3000米的泳氣》。

陽帆（左起）、范逸臣、李㼈、李紫嫣、白冰冰。（民視提供）

難得帶著寶貝女兒亮相的李㼈，還被女兒控的陽帆直接點出，李㼈難得這樣出手力挺站台，為了女兒真是豁出去。

初擔綱電影女主角的李紫嫣驚艷眾人，還讓老爸李㼈被全男網友喊「岳父」，李紫嫣被問到拍攝現場，爸爸一直待在身邊緊盯有什麼感覺？可愛的她提到「他免費的」，原來是拍攝現場氣氛緊張而且都是大前輩們，李紫嫣說有爸爸在身邊，像是有位免費的戲劇老師，覺得很幸運也很珍惜，難得父女互動感動大家，李㼈笑著說：「好歹我也是46屆金鐘男配得主」。

吳鈴山（左）帶著帥氣兒子吳迪上節目。（民視提供）

歌手出身的范逸臣來到節目，節目上來這裡像是看一場精采的秀，什麼元素都有，而且還有專業孔鏘老師重新編曲，每一位都是高水準跟高規格的表演，讓專業歌手的他看在眼裡真的很讚嘆，一開場表演帶來《無樂不作》，還與蔡家蓁合唱《國境之南》把大家帶回電影《海角七號》經典回憶中。

范逸臣（左起）、李㼈、李紫嫣宣傳新電影。（民視提供）

首次來到節目的實力派演員吳鈴山帶著兒子吳迪來到節目，一出場當年的「康安」上身，詮釋有身體障礙的角色唯妙唯肖，吳鈴山打趣說難得「康安」上身，只有在《超級冰冰Show》才會這樣。

