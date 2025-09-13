助陣樂天桃猿！中島健人抵台500粉接機 王子降臨狂丟飛吻

中島健人今天抵台，吸引500名來自日本、台灣的粉絲接機。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日星中島健人今天（13日）上午11時許現身台北松山機場，吸引500名熱情粉絲接機，他雖然身穿輕便的黑衣、牛仔褲，不過一舉一動宛如王子降臨，還比出「Sexy Thank You」的招牌手勢，現場尖叫聲連連。

中島健人此行來台行程滿檔，不但將接受各家媒體採訪，還應中職樂天桃猿球團邀約，今天（13日）他將現身大巨蛋擔任賽後嘉賓，明天晚上6點則在新莊Zepp New Taipei舉行「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」演唱會，這是他首次個人海外專場演唱會，也是走出日本的第一站。

中島健人帥氣十足，今天將現身大巨蛋助陣樂天桃猿。（記者王文麟攝）

他今天一現身松山機場入境大廳，立刻掀起現場500名粉絲的尖叫聲，據悉有不少粉絲從凌晨就睡在機場，只為搶佔第一排與偶像近距離接觸，粉絲手舉自製應援小卡、扇子與手幅，現場十分熱烈。中島健人則不停揮手、送上飛吻，轉頭向粉絲問候時，還順勢摘下墨鏡，一連串的動作實在有夠帥。就連走出機場，中島健人還高舉著「YA」，向粉絲告別，真不愧是王道偶像。

