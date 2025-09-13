晴時多雲

娛樂 電視

楊大正二度離婚快1年！鬆口吐婚變內幕：被老婆拋棄

〔記者蕭方綺／台北報導〕公視台語台「台語有影」系列電視電影《鯽魚》日前殺青，這是楊大正繼《流麻溝十五號》後與徐麗雯再次合作，兩人在《鯽魚》中結為怨偶夫妻，雖然私下並不熟悉，但徐麗雯的表演總能帶出他的情緒，楊大正也搞笑自嘲：「與角色相似的地方是兩人都是被老婆拋棄的人，不同的是我老婆沒有搞失蹤。」戲外楊大正去年11月1日和山東離婚。

徐麗雯（左）與楊大正在《鯽魚》中結為怨偶夫妻。（公視台語台提供）徐麗雯（左）與楊大正在《鯽魚》中結為怨偶夫妻。（公視台語台提供）

他更大力稱讚飾演「鯽仔」的童星陳馨妃（斯拉）很有天分而且很認真，雖然戲裡很調皮，但是現實中非常乖巧，最常掛在嘴邊的口頭禪是「謝謝」。陳馨妃年紀雖小卻是擁有13萬粉絲的網紅「胖球人生」，首次反串演出男孩「鯽仔」，為了詮釋好角色刻意壓低聲音，對鏡子反覆練習男生的表情和動作，並看電視劇苦練台語。她透露印象最深刻的一場戲是要吐出卡在嘴巴的魚刺，結果竟意外吐出掉落的乳牙，讓大家又驚又喜。

陳馨妃在《鯽魚》中反串演出男孩。（公視台語台提供）陳馨妃在《鯽魚》中反串演出男孩。（公視台語台提供）

劇中玄妙的「觀落陰」情節，是本劇的一大看點，能使角色隨著儀式穿梭於不同世界。陳雪甄劇中飾演道姑紅姨，她更特地前往台南的開基臨水夫人媽廟拜拜，並找起乩儀式影片做功課，後來試裝時意外從一套薩滿的衣服獲得靈感，結合薩滿音樂讓身體自由擺動，進入一種意識放空的「瘋癲感」，營造最接近紅姨與靈界溝通的氛圍。

製作人林佳儒（左起）、蕭東意、黃迪揚、陳雪甄、導演張哲龍、斯拉、楊大正、吳宗恩合作的《鯽魚》日前殺青。（公視台語台提供）製作人林佳儒（左起）、蕭東意、黃迪揚、陳雪甄、導演張哲龍、斯拉、楊大正、吳宗恩合作的《鯽魚》日前殺青。（公視台語台提供）

《鯽魚》以舞台劇魔幻寫實方式呈現50-80年代白色恐怖下，一個海口囡仔（gín-á台語意指孩子） 從失去、放下、原諒到重新獲得的故事。不僅探討個人的自我追尋，也映照出台灣80年代的集體記憶。本劇預計將在2026年於公視台語台與觀眾見面。

