杜汶澤來台5年曝曾好賭欠百萬！談館長「7字表態」

〔記者林欣穎／台北報導〕鄭弘儀主持三立《話時代人物》本週日（14日）將播出杜汶澤專訪，杜汶澤來台灣居住已經5年，鄭弘儀問杜汶澤「在台灣感覺如何」，他毫不遲疑回答「我很喜歡，你趕我不走的」，但杜汶澤坦言有段時間對某件事不太習慣，就是台灣人說話應對的方式，他說香港人說話直來直往，但台灣人說話很委婉，為了正確知道語意，一度還想買一台「台北人講話翻譯機」。

鄭弘儀（左）專訪杜汶澤。（三立提供）

杜汶澤也說他漸漸地開始欣賞這種禮貌，「來台灣最明顯的改變，是說話的方式，現在講話都不會那麼絕對」。

杜汶澤提到自己年輕時好賭「壞了一陣子」，19歲在香港就欠了超過百萬港幣的高利貸，當時跑路來台灣，在台北市小巷裡鐵皮屋躲了一年，覺得對不起母親，才回香港找工作面對現實，進電視台當小演員，慢慢打工還錢。

他透露杜汶澤是藝名，因為賭馬投注馬匹「澤汶渡」讓他賺很多錢，就將馬的名字顛倒順序給自己取藝名杜汶澤，但他說是靠自己努力，從沒對白的小演員一路成了電影主角，因為支持民主運動，在中、港都遭到抵制，也引爆網路酸民攻擊，杜汶澤說他每一句都會看，「看完跟自己說，不要做他口中的你就可以了」。

鄭弘儀（左）專訪杜汶澤，兩人相談甚歡。（三立提供）

被問到是否知道何韻詩現況，杜汶澤說何韻詩好像因為護照被沒收根本無法出國，「至少在IG上看到她，她滿堅強的，還好好的」，因為何韻詩的父親，是杜汶澤中學時的美術老師，何爸爸和他曾講過，不明白當初女兒為什麼不離開香港。

鄭弘儀也問杜汶澤對於網紅館長日前在中國的一些做法有什麼看法，杜汶澤說「我覺得人各有志」，訪談中杜汶澤提到不要有失敗的價值觀，「永遠都希望自己，可以有一個依靠的人，這種人是不可能成功的」。

