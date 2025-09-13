晴時多雲

娛樂 電視

昔腳踝壞死、戶頭透支！周杰倫御用健身教練拚5次 圓夢上博士班

〔記者林欣穎／台北報導〕健身教練浩克爸爸曾是經典廣告裡的「控八控控」小金人，他也是周杰倫御用健身教練，如今更以堅毅不拔的精神成功考取國立體育大學體育研究所博士班運動社會組，再次為自己的人生寫下全新里程碑。

浩克爸爸在《最強的身體》同台小鐘，挑戰自我極限！（我在娛樂提供）浩克爸爸在《最強的身體》同台小鐘，挑戰自我極限！（我在娛樂提供）

浩克爸爸坦言，自己自碩士畢業後，仍覺得自己有許多不足之處，便立志攻讀博士，卻接連四次失利。每一次挫折都讓他更加磨練心志，他不僅沒有放棄，反而持續累積專業與實務經驗，終於在第五次順利考上博士班，用實際行動告訴大家：「挫折不是失敗，而是成長的一部分。」

浩克爸爸五度挑戰博士班成功。（我在娛樂提供）浩克爸爸五度挑戰博士班成功。（我在娛樂提供）

浩克爸爸從小練田徑，在班上課業都是最後一名，他坦言小時候上課都在睡覺，認為只有體育成績才是最重要的，結果高中把自己練到腳踝壞死開刀，才驚覺一切的努力都似乎白費了。而就讀大學時為了存學費，開始半工半讀的生活，在加油站、健身房打工，到超市搶半價雞胸肉果腹。繳完健身教練證照報名費後，他的戶頭幾乎透支，但他依舊努力朝著自己的目標前進。而今除了博士新生身分，浩克爸爸更是許多藝人朋友信賴的健身教練，合作對象包括周杰倫、韋禮安、陳漢典、黃鶯鶯、柯有倫等。他不僅在健身專業領域表現亮眼，亦是三個孩子的爸爸，並以「浩克爸爸」的溫暖形象廣受喜愛。

周杰倫（左）與御用健身教練浩克爸爸。（我在娛樂提供）周杰倫（左）與御用健身教練浩克爸爸。（我在娛樂提供）

浩克爸爸近期參與節目《最強的身體》，與小鐘哥並肩挑戰極限。他坦言過程中一度體力透支、臉色發白，甚至出現喘不過氣、頭暈想吐的狀況，幾乎倒下。小鐘哥一句：「比賽中沒有退路，那就拼個出路吧！」激勵了他。

陳漢典也是浩克爸爸的健身課學生。（我在娛樂提供）陳漢典也是浩克爸爸的健身課學生。（我在娛樂提供）

當他看到小鐘哥拖起 130 公斤雪橇，自己也重新站起來，告訴自己：「不能放棄，再累也要撐完。」兩人最終攜手完成比賽，留下動人一幕。浩克爸爸賽後表示：「從前當運動員的感覺又回來了！真的很感謝小鐘哥，我們一起堅持到底比完賽了。」也期許自己繼續朝「最強的身體」邁進。

點圖放大header
點圖放大body

