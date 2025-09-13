晴時多雲

娛樂 電影

《瑪利歐》續作正式公開！《超級瑪利歐銀河電影版》首曝預告明年登場

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕環球影業破紀錄賣座動畫片《超級瑪利歐兄弟電影版》將於2026年推出續集，昨（12日）晚正式曝光片名為《超級瑪利歐銀河電影版》，同時發布首支前導預告。畫面中瑪利歐在樹下睡覺，遠方可見碧姬公主的城堡，隨著鏡頭向上拉升至太空，依序出現鑽地的鼴鼠、在溪流中游動的紅魚，以及在城堡周圍奔走的奇諾比奧。

《超級瑪利歐銀河電影版》曝光首支預告。（翻攝自YouTube）《超級瑪利歐銀河電影版》曝光首支預告。（翻攝自YouTube）

這部動畫電影取材自任天堂2007年在Wii主機上推出的暢銷遊戲《超級瑪利歐銀河》。相關消息及預告於12日任天堂的Nintendo Direct發表會上宣布，更具意義的是，1985年9月13日推出的原版《超級瑪利歐兄弟》也迎來40週年。

《超級瑪利歐銀河電影版》曝光首支預告。（UIP提供）《超級瑪利歐銀河電影版》曝光首支預告。（UIP提供）

2023年推出的首部《超級瑪利歐兄弟電影版》，在全球締造13.6億美金（約台幣412.76億元）的驚人成績，成為迄今最成功的電玩改編電影，台灣票房也高達台幣2.95億元。

電影的配音陣容包括「星爵」克里斯普瑞特聲演瑪利歐、安雅泰勒喬伊聲演碧姬公主、查理戴聲演路易吉、傑克布萊克聲演庫巴、基根麥可奇聲演奇諾比奧，上述演員也將全數回歸《超級瑪利歐銀河電影版》，預計2026年4月3日在台灣暨全球同步上映。

《超級瑪利歐銀河電影版》前導預告：

