娛樂 日韓

Snow Man快閃店10月華山登場！網敲碗：成員快來台灣

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本超人氣偶像團體Snow Man在首爾舉辦「Snow Man 1st POP-UP」首站掀起熱潮後，台北站將在10月18日（六）至10月26日（日）登場，在華山1914文化創意產業園區盛大舉行為期9天的台北快閃店，網友也敲碗，希望Snow Man成員能親自來站台。

Snow Man的深澤辰哉（左起）、Raul、目黑蓮前往首爾快閃店。（大鴻藝術提供）Snow Man的深澤辰哉（左起）、Raul、目黑蓮前往首爾快閃店。（大鴻藝術提供）

延續首爾快閃店的設計，台北場預計將融合當地獨有的城市文化能量，打造前所未有的雙會場，沉浸式體驗再升級，勢必再度成為矚目焦點。

Snow Man首爾快閃店內部。（大鴻藝術提供）Snow Man首爾快閃店內部。（大鴻藝術提供）

自出道單曲《D.D》創下首週132萬張、累計超過180萬張銷售佳績後，Snow Man持續締造傳奇紀錄，出道僅4年10個月即陸續達成日本五大巨蛋巡演與2025年體育場巡演門票全數售罄的傲人成績。近期他們不僅出演 Disney+ 全新旅遊實境節目《與Snow Man同行》，還於8月首度登上韓國指標性音樂節目Mnet「M COUNTDOWN」並首次演出他們的最新人氣單曲《CHARISMAX》，9位成員以震撼演出實力跟驚人舞台魅力掀翻全場，持續將熱潮擴散至全亞洲。

Snow Man的快閃店在首爾展開，吸引許多人關注。（大鴻藝術提供）Snow Man的快閃店在首爾展開，吸引許多人關注。（大鴻藝術提供）

他們首度舉辦的快閃巡迴「Snow Man 1st POP-UP」亦聲勢驚人，消息公布即引爆歌迷熱烈討論，首爾場湧入大批歌迷前往朝聖。而今，快閃店象徵性的巨型雪人氣球將於華山園區隆重登場，矗立於古蹟氛圍與現代創意交織的場域之中，要為台北城市地景注入最震撼的視覺亮點。快閃店會場內除完整重現首爾場廣受讚譽的動態照片牆、大螢幕MV鑑賞、成員服裝與代表小物展示之外，更將帶來歌迷們喜愛的互動內容，包括「最合拍成員測驗」、「雪球鑰匙圈DIY」，完成任務亦能兌換小禮「卡套」與「裝飾貼」，互動性與趣味性十足，邀請喜愛他們的歌迷近距離沉浸於Snow Man的專屬世界觀。

Snow Man台北快閃店將在10月於華山登場。（大鴻藝術提供）Snow Man台北快閃店將在10月於華山登場。（大鴻藝術提供）

歌迷最期待的周邊商品，除了為了此次快閃店特別設計的全新周邊商品，台北場更將要推出地區限定商品「照片小卡組」、附有成員留言的「迷你海報L型資料夾組」與「徽章組」，特別採用不同於首爾場的全新藝人照，勢必成為歌迷的珍藏。同時現場還將限量販售專屬台北快閃店的「Snow Man造型雪糕」，為觀展體驗增添甜美驚喜。

「Snow Man 1st POP-UP」台北快閃店將以全新體驗迎接來自全球的歌迷，入場採事前預約制。相關入場辦法與週邊售賣規則將於近期公布，請持續關注台北場官方網站及主辦單位大鴻藝術BIG ART官方社群的最新公告。

點圖放大body

