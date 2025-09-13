Jennie爆新戀情！同遊好萊塢男星 親密照瘋傳

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團BLACKPINK近期忙於世界巡迴演唱會，但成員Jennie的感情動態成為焦點。她近日被爆與好萊塢浪漫喜劇《台北之戀》日裔美籍演員Nico Hiraga（尼可平賀）一同現身加拿大溫哥華，兩人不僅被拍到牽手散步，還有「甜蜜相擁」的約會照片，疑似揮手舊愛金泰亨，引發外界熱烈討論。

BLACKPINK成員Jennie。（法新社）

粉絲分享畫面中，Jennie與Nico Hiraga不僅互動自然親密，還疑似穿著情侶同款帽T。甚至有照片顯示，Jennie穿著帽T小憩時，身旁就是赤裸上身的Nico Hiraga，更讓戀情傳聞聲浪持續升溫。

好萊塢日裔美籍演員Nico Hiraga。（法新社）

其實早在去年（2024年），Jennie與Nico Hirag就曾被捕捉到同框，當時因為沒有明顯親密舉動，被外界解讀為普通朋友。如今隨著大量新聞畫面曝光，緋聞再度浮上檯面，真假引發兩派粉絲爭論。值得一提的是，Nico Hirag亦是Jennie團員Rosé的緋聞對象Evan的好友，話題性更添一筆。

