娛樂 音樂

無名小站藏滿回憶！Juice Boy揪香港男神曬出細節

〔記者陽昕翰／台北報導〕Juice Boy全新單曲《別說再見》攜手香港男神Tyson Yoshi合作，以2000年代校園生活為背景，描繪從青梅竹馬到各奔東西的故事。

Juice Boy表示，創作靈感源於校園時期的一段經歷，其中「503」是關鍵起點：「我曾有一段遺憾又不捨的感情，大多數場景都發生在503教室裡，所以第一句副歌就是自然脫口而出。」

Juice Boy攜手Tyson Yoshi合作新歌。（華納音樂提供）Juice Boy攜手Tyson Yoshi合作新歌。（華納音樂提供）

雖然出生於2003年，他依舊對2000年代懷有特殊情懷。與Tyson Yoshi討論後，MV更完整重現了當時的氛圍，其中「5:03」也藏有細節，原來那是女主角在無名小站最後一次上線的時間。

談及這次合作，Juice Boy透露兩人早在兩年前就曾聊過可能性，直到完成副歌才正式展開計畫，「覺得這首歌很適合Tyson，就把demo傳給他，他很快回覆喜歡。後來在企劃、製作與宣傳過程中，他就像我的哥哥一樣，常常提醒盲點，讓我學到很多。」

Tyson Yoshi則笑說：「和年輕音樂人合作很有趣，Juice Boy有很多新鮮想法，過程非常愉快。」

