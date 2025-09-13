晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

百年一遇沉浸式音樂電影！法國作曲家拉威爾誕辰150週年影像鉅作

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕今年適逢法國作曲家莫里斯拉威爾誕辰150週年，由德法公共電視ARTE推出的音樂電影《拉威爾：萬丈光芒》將在台中國家歌劇院中劇院舉行台灣首映，並搭配「2025 NTT 遇見巨人—哈丁、任奫燦與聖西西里亞管絃樂團」音樂會同步推出。

《拉威爾：萬丈光芒》巴黎管弦樂團音樂總監克勞斯麥凱萊。（佳映提供）《拉威爾：萬丈光芒》巴黎管弦樂團音樂總監克勞斯麥凱萊。（佳映提供）

《拉威爾：萬丈光芒》集結巴黎管弦樂團、莫迪里亞尼弦樂四重奏、重音室內合唱團等世界級演出團隊，由巴黎管弦樂團音樂總監克勞斯麥凱萊領銜，攜手鋼琴家貝特朗夏瑪尤、女高音莎賓黛薇兒等音樂名家，共同演繹包括《波麗露》在內的11首不朽樂章。全片以360度空間聲音錄製與混音，結合現代電影技術，帶來沉浸式的聽覺與視覺體驗，被媒體盛讚為「一場詩意的穿越」、「全面感官盛宴」。

此計畫始於2022年底，導演團隊與巴黎愛樂廳攜手，構思以巴黎管弦樂團為核心的拉威爾紀念作品。除了呼應愛樂廳的《波麗露》展覽，更進一步發展成跨越音樂與影像的音樂電影。為了僅15分鐘長的《波麗露》，劇組與整個巴黎管弦樂團耗時兩天拍攝，樂手不斷反覆演奏，攝影團隊多次調整機位，將樂曲層層遞進的張力轉化為影像語言，營造出大銀幕上彷彿親臨現場的震撼感。

《拉威爾：萬丈光芒》鋼琴家貝特朗夏瑪尤。（佳映提供）《拉威爾：萬丈光芒》鋼琴家貝特朗夏瑪尤。（佳映提供）

影片取景於與拉威爾生命緊密相關的場域，包括西班牙邊境故鄉錫布爾、晚年定居的蒙福爾拉莫里住宅、柯比意設計的修道院，以及巴黎愛樂廳。這些場景與樂曲交織成時空脈絡，細緻描繪大師的創作歷程。全片以4K規格拍攝，並透過360度空間收音與混音，完整捕捉大型編制樂團的聲響細節。音效團隊更將巴黎愛樂廳的建築聲學特質納入設計，營造出置身音樂殿堂般的臨場感。

台灣首映場將於9月17日晚間19:30在台中國家歌劇院中劇院舉行；9月20日18:30則在MUVIE CINEMAS台北松仁TITAN SCREEN 舉行唯一巨幕限定場。兩場特別放映皆附贈限量A3精美電影海報，以及專屬線上導聆手冊。更多詳情請關注佳映娛樂粉絲頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中