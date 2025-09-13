百年一遇沉浸式音樂電影！法國作曲家拉威爾誕辰150週年影像鉅作

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕今年適逢法國作曲家莫里斯拉威爾誕辰150週年，由德法公共電視ARTE推出的音樂電影《拉威爾：萬丈光芒》將在台中國家歌劇院中劇院舉行台灣首映，並搭配「2025 NTT 遇見巨人—哈丁、任奫燦與聖西西里亞管絃樂團」音樂會同步推出。

《拉威爾：萬丈光芒》巴黎管弦樂團音樂總監克勞斯麥凱萊。（佳映提供）

《拉威爾：萬丈光芒》集結巴黎管弦樂團、莫迪里亞尼弦樂四重奏、重音室內合唱團等世界級演出團隊，由巴黎管弦樂團音樂總監克勞斯麥凱萊領銜，攜手鋼琴家貝特朗夏瑪尤、女高音莎賓黛薇兒等音樂名家，共同演繹包括《波麗露》在內的11首不朽樂章。全片以360度空間聲音錄製與混音，結合現代電影技術，帶來沉浸式的聽覺與視覺體驗，被媒體盛讚為「一場詩意的穿越」、「全面感官盛宴」。

請繼續往下閱讀...

此計畫始於2022年底，導演團隊與巴黎愛樂廳攜手，構思以巴黎管弦樂團為核心的拉威爾紀念作品。除了呼應愛樂廳的《波麗露》展覽，更進一步發展成跨越音樂與影像的音樂電影。為了僅15分鐘長的《波麗露》，劇組與整個巴黎管弦樂團耗時兩天拍攝，樂手不斷反覆演奏，攝影團隊多次調整機位，將樂曲層層遞進的張力轉化為影像語言，營造出大銀幕上彷彿親臨現場的震撼感。

《拉威爾：萬丈光芒》鋼琴家貝特朗夏瑪尤。（佳映提供）

影片取景於與拉威爾生命緊密相關的場域，包括西班牙邊境故鄉錫布爾、晚年定居的蒙福爾拉莫里住宅、柯比意設計的修道院，以及巴黎愛樂廳。這些場景與樂曲交織成時空脈絡，細緻描繪大師的創作歷程。全片以4K規格拍攝，並透過360度空間收音與混音，完整捕捉大型編制樂團的聲響細節。音效團隊更將巴黎愛樂廳的建築聲學特質納入設計，營造出置身音樂殿堂般的臨場感。

台灣首映場將於9月17日晚間19:30在台中國家歌劇院中劇院舉行；9月20日18:30則在MUVIE CINEMAS台北松仁TITAN SCREEN 舉行唯一巨幕限定場。兩場特別放映皆附贈限量A3精美電影海報，以及專屬線上導聆手冊。更多詳情請關注佳映娛樂粉絲頁。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法