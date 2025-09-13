晴時多雲

娛樂 歐美

史詩級踢踏舞劇《火焰之舞》台灣巡演震撼展開！全新服裝重磅亮相

〔記者許世穎／台北報導〕史詩級踢踏舞劇《火焰之舞：FEET OF FLAMES》將於今、明兩天（13及14日）在台北小巨蛋震撼演出，揭開台灣巡演序幕。演出團隊昨特別以全新服裝重磅亮相，並帶來經典舞碼《Warlords》，強烈的舞步節奏與震撼的舞台氛圍，不僅傳遞守護的力量，也將觀眾瞬間帶入凱爾特神話的壯闊世界。

史詩級踢踏舞劇《火焰之舞》今、明兩天在台北小巨蛋震撼演出，揭開台灣巡演序幕。（寬宏提供）史詩級踢踏舞劇《火焰之舞》今、明兩天在台北小巨蛋震撼演出，揭開台灣巡演序幕。（寬宏提供）

在愛爾蘭古老傳說中，部族酋長與戰主肩負保護土地與人民的使命，《火焰之舞》中飾演「戰主」的男舞者正是對這份精神的再現，以爆發力十足的群舞展現陽剛氣勢，彷彿踏上戰場般熱血。這場融合經典與創新的表演，不僅延續了踢踏舞的靈魂，更帶給觀眾超越想像的感官體驗！

《火焰之舞》演出團隊昨特別以全新服裝重磅亮相，並帶來經典舞碼。（寬宏提供）《火焰之舞》演出團隊昨特別以全新服裝重磅亮相，並帶來經典舞碼。（寬宏提供）

今年台灣巡演跨北中南，共計8場演出，特別之處在於視覺全面升級，舞者們換上2025年團隊特別為巡演打造的全新訂製服裝，近千套造型華麗登場，由傳奇製作人麥可佛萊利全程親自監督設計。這些服裝不僅展現現代感，同時呼應他所構築的凱爾特神話故事線，為整齣經典鉅作注入嶄新視覺能量，讓舞者的每一步舞動都閃耀光芒。

《火焰之舞》以強烈的舞步節奏與震撼的舞台氛圍，將觀眾瞬間帶入壯闊世界。（寬宏提供）《火焰之舞》以強烈的舞步節奏與震撼的舞台氛圍，將觀眾瞬間帶入壯闊世界。（寬宏提供）

創意總監詹姆士基根強調：「這次我們升級全新的燈光效果，舞碼也持續加入新元素的編排，也設計了全新的服裝，延續麥可佛萊利當代又帶有愛爾蘭神話風格的設計。」

當整齊劃一的群舞踩下節拍，觀眾不僅能感受到節奏的震撼，更能透過這次服裝的煥新，看到傳奇作品以嶄新姿態再度展現非凡氣勢。全台巡演將於今天在台北小巨蛋盛大開演，並橫跨高雄與台中，勢必再次點燃台灣觀眾心中的踢踏熱情。等待已久的粉絲們千萬別錯過，這將是今年最不容錯過的舞蹈盛事！購票請洽寬宏藝術。

