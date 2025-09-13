晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

小丑女火辣透視裝背部全都露！瑪格產後復出 性感登《奇幻導航》紅毯

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「小丑女」瑪格羅比產後復出，首個紅毯就獻給她和柯林法洛主演新片《奇幻導航》倫敦首映會。她以一襲性感透視裝現身，背後火辣全都露，大秀好身材。

瑪格羅比（右）和柯林法洛合作新片《奇幻導航》，一同出席倫敦首映會。（索尼影業提供）瑪格羅比（右）和柯林法洛合作新片《奇幻導航》，一同出席倫敦首映會。（索尼影業提供）

首度合作的瑪格和柯林對彼此讚不絕口，瑪格直說懷疑兩人之間會有化學反應，「但除非是真的拍戲，否則你永遠都不會知道。」柯林則說一直都從幕後工作人員那聽到關於瑪格「不尋常」的事情，「他們都說她是最可愛的人、最有趣的人，他們說的都是真的！」直說和她一起工作每天都很開心，「她很聰明，但也很善良。」

瑪格羅比一襲性感透視裝現身《奇幻導航》倫敦首映會。（索尼影業提供）瑪格羅比一襲性感透視裝現身《奇幻導航》倫敦首映會。（索尼影業提供）

瑪格羅比出席《奇幻導航》倫敦首映會，背後火辣全都露。（索尼影業提供）瑪格羅比出席《奇幻導航》倫敦首映會，背後火辣全都露。（索尼影業提供）

日前瑪格也透露，當初她主演的電影《猛禽小隊：小丑女大解放》的第一版劇本，其實反派就是企鵝人，結果後來被告知企鵝人要在《蝙蝠俠》現身，才修改劇本。後來在《蝙蝠俠》飾演企鵝人的正是柯林，但他完全不知道這件事，直呼錯過了兩人可以合作的大好機會。《奇幻導航》將於10月9日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中