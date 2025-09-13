小丑女火辣透視裝背部全都露！瑪格產後復出 性感登《奇幻導航》紅毯

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「小丑女」瑪格羅比產後復出，首個紅毯就獻給她和柯林法洛主演新片《奇幻導航》倫敦首映會。她以一襲性感透視裝現身，背後火辣全都露，大秀好身材。

瑪格羅比（右）和柯林法洛合作新片《奇幻導航》，一同出席倫敦首映會。（索尼影業提供）

首度合作的瑪格和柯林對彼此讚不絕口，瑪格直說懷疑兩人之間會有化學反應，「但除非是真的拍戲，否則你永遠都不會知道。」柯林則說一直都從幕後工作人員那聽到關於瑪格「不尋常」的事情，「他們都說她是最可愛的人、最有趣的人，他們說的都是真的！」直說和她一起工作每天都很開心，「她很聰明，但也很善良。」

瑪格羅比一襲性感透視裝現身《奇幻導航》倫敦首映會。（索尼影業提供）

瑪格羅比出席《奇幻導航》倫敦首映會，背後火辣全都露。（索尼影業提供）

日前瑪格也透露，當初她主演的電影《猛禽小隊：小丑女大解放》的第一版劇本，其實反派就是企鵝人，結果後來被告知企鵝人要在《蝙蝠俠》現身，才修改劇本。後來在《蝙蝠俠》飾演企鵝人的正是柯林，但他完全不知道這件事，直呼錯過了兩人可以合作的大好機會。《奇幻導航》將於10月9日在台上映。

