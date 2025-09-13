晴時多雲

娛樂 歐美

（連線報導）從妹妹變身最佳戰友！珍妮佛直言沒瑞絲就沒《晨間直播秀》

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕金球戲后珍妮佛安妮斯頓與奧斯卡影后瑞絲薇絲朋一同回歸Apple TV+ 熱門影集《晨間直播秀》第四季，兩人出席線上國際記者會時直言，若非私人與職業上的緊密情誼，這部影集恐怕難以誕生，珍妮佛更說從沒想過當年在《六人行》客串演出她妹妹的瑞絲，會成為自己的最佳戰友。

珍妮佛安妮斯頓（左）和瑞絲薇絲朋一同回歸《晨間直播秀》第四季。（Apple TV+ 提供）珍妮佛安妮斯頓（左）和瑞絲薇絲朋一同回歸《晨間直播秀》第四季。（Apple TV+ 提供）

兩人的緣分始於2000年，當時瑞絲客串《六人行》在其中兩集裡飾演珍妮佛的自戀妹妹，兩人很快成為好友，但直到2018年才再度攜手，並共同製作與主演《晨間直播秀》，這部靈感取材自真實時事的影集，帶領觀眾深入新聞節目的幕後，她們在劇中分別飾演晨間新聞節目的共同主持人。

兩人在戲中愛恨交織，戲外坦言彼此的依靠極深，更說若非私人與職業上的緊密情誼，這部影集恐怕難以誕生。瑞絲表示：「我們真的很幸運彼此認識，能互相打電話說：『要不要一起做《晨間直播秀》？因為如果妳不做，我也不會做。』正是我們的合作力量，才讓一切從一開始就成真。」

珍妮佛安妮斯頓（左）和瑞絲薇絲朋一同出席《晨間直播秀》第四季首映。（法新社）珍妮佛安妮斯頓（左）和瑞絲薇絲朋一同出席《晨間直播秀》第四季首映。（法新社）

珍妮佛也說，能和瑞絲能一起完成這件事真的很興奮，「因為我們一路成長至今，曾經有一段時間，女性甚至不會被邀請進入決策桌，更別說有人會想到她們能製作節目。甚至會有人覺得：『妳覺得自己能當製片人，真是太可愛了。』所以我們希望能啟發年輕女性勇敢追求目標，不要接受拒絕作為答案。」直說希望能看到更多女性導演、編劇與創作者。

雖然在劇中角色關係緊張，但現實生活中，她們彼此支持，成為持續前行的力量。珍妮佛感嘆兩人多年友誼的發展超乎想像，「我從沒想過，當年在《六人行》裡飾演我妹妹的她，會成為我的製片搭檔、合演夥伴與最佳戰友，一起參與這部我個人認為最偉大的影集之一。」瑞絲則笑言：「這是我職業生涯最長的一份工作。」

珍妮佛安妮斯頓（右）和瑞絲薇絲朋在《晨間直播秀》愛恨交織。（Apple TV+ 提供）珍妮佛安妮斯頓（右）和瑞絲薇絲朋在《晨間直播秀》愛恨交織。（Apple TV+ 提供）

珍妮佛更直言：「老實說，我不知道如果沒有她在身邊我該怎麼辦。她就是我的依靠。我們互相扶持。我覺得我們和這部劇一起成長，它也一直不斷推進。」她形容隨著影集進入第四季，兩人合作也越加順暢，「我們已經進入狀態，劇集幾乎能自我運作。製片團隊非常棒，在某些我不擅長的地方，瑞絲或其他人能彌補。」

珍妮佛安妮斯頓（左）和瑞絲薇絲朋合作《晨間直播秀》，稱對方是最佳戰友。（Apple TV+ 提供）珍妮佛安妮斯頓（左）和瑞絲薇絲朋合作《晨間直播秀》，稱對方是最佳戰友。（Apple TV+ 提供）

先前該影集曾融入「#MeToo」運動與疫情等議題，新一季則將聚焦AI（人工智慧）的崛起與新聞信任危機，珍妮佛解釋，原本並非打算讓《晨間直播秀》成為一部緊貼時事的作品，但當#MeToo運動發生時，不可能不將其寫進第一季劇本，「隨著影集發展，編劇也不斷創作，內容自然變得切合時事。現在我們也在想，我們的編劇是否又再度預見了未來？這些會真的在現實發生嗎？」

《晨間直播秀》第一季至第三季於Apple TV+ 熱播中，第四季將於9月17日全球首播。

