日本3大熟齡女神發威！59歲鈴木保奈美「大露背」逆齡炸裂

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本近來吹50歲以上「熟齡風」，包括「魔性熟女」高岡早紀、酒井法子，以及鈴木保奈美，相繼在IG曬出絕美近況照；其中59歲的鈴木保奈美一襲大露背洋裝展現結實背肌，自豪「挺不錯的」引發網友熱議。

高岡早紀（左起）、鈴木保奈美、酒井法子都是超過50歲的美魔女。（翻攝自IG，合成圖）

鈴木保奈美上月出席紐約時裝週，讓粉絲再度回想《東京愛情故事》裡的「赤名莉香」，她雖然經過兩段婚姻，育有3女，身材保養完全不輸美少女；她在最新貼文寫道：「雖然身體各處開始抵擋不過地心引力，但我的背還挺不錯的。」

鈴木保奈美露出美背驚豔粉絲。（翻攝自IG）

照片中，她身穿Ralph Lauren頸掛式洋裝，大方展露鍛鍊有成、緊實結實的背部線條，狂吸粉絲回應「保奈美小姐的背真的太美」、「不只有背，手臂線條也很漂亮」、「想以她為目標」。

另一位看不出年齡的高岡早紀（52歲），上月初在IG曬出亮眼藍色禮服，優雅迷人的身材讓人目不轉睛，連日媒都忍不住大讚：「體態超好，令人驚艷。」留言聲中不斷湧入大量讚美，直呼「還以為哪位少女」、「早紀小姐美翻了」。

高岡早紀保養得宜，看不出年逾半百。（翻攝自IG）

至於曾陷入吸毒爭議的酒井法子，雖然名聲大不如前，不過年底仍有兩場晚餐秀活動，演藝事業不停歇；她在活動海報上穿上絕美豔麗禮服，搭配招牌兔耳，狂吸粉絲目光。

酒井法子近況照曝光，狀態不賴。（翻攝自IG）

54歲的酒井法子身著短款上衣和迷你裙，美腿一覽無遺，不少粉絲送上鼓勵，表示「酒井法子公主最可愛了」、「一定要到現場支持的」。

