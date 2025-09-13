《有嘻哈》導演酒醉尿尿勾搭女星！元配宣布離婚 她被當小三反擊了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《中國有嘻哈》導演車澈近日被拍到與旗下藝人乃萬在街頭互動親密、酒後失態小便等畫面，隨後其妻李嘉格閃電在微博宣布離婚，直言「我和老車早已恢復朋友關係」，消息掀起熱議。乃萬則慘遭網友痛批「小三」，讓她氣憤發文反擊，喊冤是「無妄之災」。

乃萬強調：「我沒有跟車澈談戀愛，從來沒有過，我不是小三，也不會當小三！」她解釋當晚只是出席工作聚餐，卻意外惹來爭議，自嘲「沒有紅到可以有偷拍」，並直言：「被拍到這種畫面，本身就因為面對發酒瘋行為很不舒服，那麼短的時間裡我也很懵、很害怕！」

她更喊話車澈與李嘉格：「你們離婚與否與我無關、之前無關、現在無關、未來也無關！這個事實為什麼那麼難說出口？」乃萬甚至公開三人群組私訊，要求兩人幫忙澄清。車澈僅回應「我會正面回應」，李嘉格則說「我想我不該為這件事負責，抱歉。」事件演變成兩女隔空交鋒，再度引發輿論關注。

昨晚車澈也回應向乃萬致歉，「是我酒後失態，把你捲進糾紛。對不起！」

