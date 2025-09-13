姐弟戀壓力大？熊熊交往變養小白臉 吳東諺曝年下男必備「體力好」

〔記者林欣穎／台北報導〕黃豪平與熊熊搭檔主持《戀愛熊天秤》開播第一集開聊姐弟戀，熊熊認為女生年紀大，往往要承受更多心理壓力，尤其長輩的眼光是一大考驗，她以自己為例，過去交過一個比她小7歲的弟弟，常常錯亂變成「照顧弟弟」而不是戀愛，熊熊說:「因為我有弟弟，每次出去都是我付錢，久了小男友也養成習慣。」話才剛講完就被黃豪平吐槽，「這不就變成養小白臉了嗎！」

熊熊（右）、黃豪平搭檔主持。（《戀愛熊天秤》提供）

針對姐弟戀，《戀愛熊天秤》根據網路調查，有72%的人認為年齡差距確實會對戀愛造成壓力，演藝圈知名姐弟戀夫妻檔吳東諺回憶追求白家綺過程是真的壓力很大，因為不僅年齡、經濟差距明顯，白家綺還是演藝圈前輩，但兩人修成正果，他透露秘訣就是「一定要給姊姊滿滿的安全感。」

請繼續往下閱讀...

吳東諺節目上分享，白家綺因為第一段婚姻不順遂，因此更缺乏安全感，所以兩人交往初期便嚴格遵守承諾，吳東諺說:「我收工就報備，說幾點回家就幾點到，沒有討價還價的餘地，假設說好11點到家，11點01分還沒到，她電話就會來了，三聲沒接，她就會開始焦慮，所以我也不能太晚接，而我從來也沒有讓她失望過，『說到做到很重要』，這樣才能建立信任感。」

黃豪平（左起）、來賓吳東諺、小8與熊熊錄製節目。（《戀愛熊天秤》提供）

談到相處模式，吳東諺強調「不見得年紀大就比較懂」，自己反而在生活上帶著白家綺去旅行、衝浪、找秘境，「主要因為她前任年紀很大，需要我這個弟弟帶她去看世界。」他還自曝交往趣事，曾揹著巨大獨角仙泳圈上山約會，卻忘了打氣筒，只能靠嘴吹到半條命，直呼「體力好」也是年下男必備條件。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法