娛樂 電視

星兵入伍爆受傷轉診！孫綻手臂拉傷 曾子余體力不支卡關

〔記者林欣穎／台北報導〕台視軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》明（13）日播出最新一集，星兵們再度凝聚團結，迎來更加嚴峻的挑戰500公尺障礙賽與射擊課程，其中，曾子余在障礙賽時因體力不支卡關、黃恩賜因手傷難越高牆自責，林亭翰見弟兄們拚到最後一刻，忍不住男兒淚再度奪眶而出。

林亭翰（左起）、阿夫、蓋瑞，於500公尺障礙賽關卡進行爬竿。（台視提供）林亭翰（左起）、阿夫、蓋瑞，於500公尺障礙賽關卡進行爬竿。（台視提供）

節目中，孫綻因手臂嚴重拉傷、林亭翰舊傷復發，被迫一同轉診；孫其君因好勝心切，對分數與體能極限自責不已，即便如此，沒有一個人想中途退出，黃鐙輝叮嚀弟兄們：「第一名不是目的，我們要成為能保家衛國的軍人！」，班長們更貼心送上披薩與炸雞「加菜」，替弟兄們的汗水與淚水注入溫暖力量，雖然讓大家傷痕累累，但同時更認識到自己的極限與團隊的重要性。

曾子余（左）體力耗竭，黃鐙輝十分關心。（台視提供）曾子余（左）體力耗竭，黃鐙輝十分關心。（台視提供）

紅隼火箭彈訓練課程。（台視提供）紅隼火箭彈訓練課程。（台視提供）

在實彈射擊課程中，星兵們情緒高度緊繃，雲朵班長也關心黃鐙輝是否緊張，他直言：「緊張是對這份任務的負責跟用心，不緊張你就完了！」，不過黃恩賜卻因卡彈，一發子彈都未射出，只能無奈自嘲：「我就是爛！」，顏佑庭也笑說：「黃恩賜不出意外地又出意外了！」最終射擊佳績由顏佑庭與孫綻奪下。

