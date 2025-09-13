楊繡惠歌星證沒考過 衝廟拜拜馬上過關

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、楊繡惠、籃籃主持民視《綜藝新時代》與來賓蔡尚樺走進新北石門，帶領觀眾探索百年石砌梯田的壯麗景致。

一開場眾人沿著小徑來到富貴角燈塔。籃籃興奮表示：「這裡是全台灣最『靠北』的地方！」，不僅如此，此地更是美國CNN票選台灣八大秘境之一，新聞上都有報導！楊繡惠驚呼自己從沒看過，於是籃籃特別插播「新聞快報」，來賓蔡尚樺手舉電視框，為大家帶來一段專業的新北石門即時報導，驚艷全場，讓主持人們忍不住拍手大讚。

蔡尚樺（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠造訪十八王公廟。（民視提供）

眾人前往全台唯一的百年石砌梯田，蔡尚樺專業介紹著大家目前所站的地方為尖山湖，以陽明山火山岩砌成的梯田，已有300多年歷史！聽完尚樺完整的介紹，不禁讓阿翔向尚樺道歉自嘲「我們三個是笨蛋」，逗得大家哈哈大笑。

感受完山間的遼闊，下一站，帶大家走進「全世界唯一的海地隧道」──珊瑚貝殼廟，楊繡惠興奮的讓大家看向廟門的龍柱，說明這些都是用貝殼跟珊瑚所造，不僅如此，就連神像與壁畫也皆是用貝殼裝飾的，讓籃籃與蔡尚樺都大為震驚，直呼「根本是海底龍宮！」

籃籃（左起）、阿翔、楊繡惠、蔡尚樺錄製節目。（民視提供）

廟宇負責人謝榮壽與大家分享關於濟公的傳奇故事，不僅讓大家紛紛稱奇，也讓阿翔忍不住分享，在錄影前一天其實是颱風天，大家都以為拍攝不了，沒想到拍攝日當天竟艷陽高照，毫無颱風的氣息，讓大家驚嘆連連。

阿翔、楊繡惠、籃籃、蔡尚樺造訪珊瑚貝殼廟。（民視提供）

最後，籃籃帶大家前往全世界最大的狗狗「十八王公廟」，楊繡惠分享她曾經與十八王公廟的緣分，早期的歌星需要考取歌星證，楊繡惠在第一次考證時，感覺唱得很不錯卻未成功獲得歌星證，而第二次要在考取時，先行來廟宇拜拜，沒想到竟成功考取歌星證，可以說是非常奇妙的緣分，也讓她難忘至今。

