晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

楊繡惠歌星證沒考過 衝廟拜拜馬上過關

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、楊繡惠、籃籃主持民視《綜藝新時代》與來賓蔡尚樺走進新北石門，帶領觀眾探索百年石砌梯田的壯麗景致。

一開場眾人沿著小徑來到富貴角燈塔。籃籃興奮表示：「這裡是全台灣最『靠北』的地方！」，不僅如此，此地更是美國CNN票選台灣八大秘境之一，新聞上都有報導！楊繡惠驚呼自己從沒看過，於是籃籃特別插播「新聞快報」，來賓蔡尚樺手舉電視框，為大家帶來一段專業的新北石門即時報導，驚艷全場，讓主持人們忍不住拍手大讚。

蔡尚樺（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠造訪十八王公廟。（民視提供）蔡尚樺（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠造訪十八王公廟。（民視提供）

眾人前往全台唯一的百年石砌梯田，蔡尚樺專業介紹著大家目前所站的地方為尖山湖，以陽明山火山岩砌成的梯田，已有300多年歷史！聽完尚樺完整的介紹，不禁讓阿翔向尚樺道歉自嘲「我們三個是笨蛋」，逗得大家哈哈大笑。

感受完山間的遼闊，下一站，帶大家走進「全世界唯一的海地隧道」──珊瑚貝殼廟，楊繡惠興奮的讓大家看向廟門的龍柱，說明這些都是用貝殼跟珊瑚所造，不僅如此，就連神像與壁畫也皆是用貝殼裝飾的，讓籃籃與蔡尚樺都大為震驚，直呼「根本是海底龍宮！」

籃籃（左起）、阿翔、楊繡惠、蔡尚樺錄製節目。（民視提供）籃籃（左起）、阿翔、楊繡惠、蔡尚樺錄製節目。（民視提供）

廟宇負責人謝榮壽與大家分享關於濟公的傳奇故事，不僅讓大家紛紛稱奇，也讓阿翔忍不住分享，在錄影前一天其實是颱風天，大家都以為拍攝不了，沒想到拍攝日當天竟艷陽高照，毫無颱風的氣息，讓大家驚嘆連連。

阿翔、楊繡惠、籃籃、蔡尚樺造訪珊瑚貝殼廟。（民視提供）阿翔、楊繡惠、籃籃、蔡尚樺造訪珊瑚貝殼廟。（民視提供）

最後，籃籃帶大家前往全世界最大的狗狗「十八王公廟」，楊繡惠分享她曾經與十八王公廟的緣分，早期的歌星需要考取歌星證，楊繡惠在第一次考證時，感覺唱得很不錯卻未成功獲得歌星證，而第二次要在考取時，先行來廟宇拜拜，沒想到竟成功考取歌星證，可以說是非常奇妙的緣分，也讓她難忘至今。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中