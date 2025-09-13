誰敢欺負金多美！辛叡恩很珍惜歐膩：我幫她出頭

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕青春愛情韓劇《百次的回憶》由金多美、辛叡恩主演，背景設定在1980年代，講述100號公車兩位巴士車掌小姐英禮與鍾熙的深厚友情，以及與金湯匙出身貴公子載弼的青澀初戀。

《百次的回憶》由金多美（中）與辛叡恩（左）主演，搭檔許楠儁。（Hami Video提供）

《百次的回憶》前天（11日）在首爾舉辦記者會，3人首次沉浸80年代氛圍，直呼彷彿穿越時空。金多美表示：「雖然街景覺得新奇，但因為小時候在電視看過很多，所以沒有太驚訝。讓我覺得浪漫的是劇中許楠儁傳遞小紙條的橋段，那一張紙條能否傳遞，就能決定感情流向，一張小紙條竟然能這麼珍貴，真的很神奇又新鮮。」

《百次的回憶》11日下午在首爾舉行記者會，金相鎬導演（左起）與辛叡恩、金多美、許楠儁共同出席。（Hami Video提供）

辛叡恩笑著補充：「雖然漫畫或電影裡常見，所以對80年代並不陌生，但真正走進拍攝地時，像招牌、路邊小吃、賣錄音帶的場景都特別有感。我在劇中經常嚼口香糖，連包裝紙都完整復刻舊時模樣，覺得很有趣。」許楠儁則回憶：「最特別的是巴士車掌小姐，還有撥號電話這類道具。雖然小時候在爺爺奶奶家看過，但親眼看到乘客把代幣或回數券交給車掌小姐，真的很新奇。」

《百次的回憶》金多美飾演為家計奔波的「100號巴士模範車掌」高英禮。（Hami Video提供）

劇中金多美飾演為家計奔波的「100號巴士模範車掌」高英禮，與辛叡恩飾演的新手車掌徐鍾熙相識並結下深厚情誼。兩人首次合作，金多美坦言因兩人都不是外向型，比起快速熟絡，更像劇中角色般自然走近彼此，她也大讚辛叡恩對表演充滿熱情，「她不會讓任何一場戲草率帶過，這份態度讓我很敬佩，也學到很多。」

《百次的回憶》金多美（右）與許楠儁詮釋1980年代的青澀戀愛。（Hami Video提供）

辛叡恩則深情感謝金多美的沉穩和溫暖，幫助她更快進入角色：「看多美姐姐的表演時，常常會驚嘆，我甚至會跟朋友經常聊起她。當我遇到角色難題或擔心無法駕馭場景時，只要和姐姐對上眼，就能超越原本的表演水準，自然而然融入鍾熙的情緒。」她更動情表示：「就像英禮和鍾熙在劇中互相珍惜一樣，我也會不自覺地想要為多美姐姐加油，甚至有種『如果有人欺負她，我想幫忙出頭』的心情，真的很珍惜她。」

《百次的回憶》辛叡恩（左）感謝金多美幫助她更快進入角色。（Hami Video提供）

《百次的回憶》由《三十九》金相鎬導演與《認識的妻子》楊熙勝編劇攜手打造，講述模範車掌高英禮雖然飽受暈車困擾，卻為家計努力工作並追求升學夢想。她在奔馳的公車上與熱情開朗的鍾熙成為摯友，兩人懷抱青春夢想，同時也迎來難以割捨的初戀。《百次的回憶》9月13日起每週六、日在Hami Video全台首播。

