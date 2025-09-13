晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

誰敢欺負金多美！辛叡恩很珍惜歐膩：我幫她出頭

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕青春愛情韓劇《百次的回憶》由金多美、辛叡恩主演，背景設定在1980年代，講述100號公車兩位巴士車掌小姐英禮與鍾熙的深厚友情，以及與金湯匙出身貴公子載弼的青澀初戀。

《百次的回憶》由金多美（中）與辛叡恩（左）主演，搭檔許楠儁。（Hami Video提供）《百次的回憶》由金多美（中）與辛叡恩（左）主演，搭檔許楠儁。（Hami Video提供）

《百次的回憶》前天（11日）在首爾舉辦記者會，3人首次沉浸80年代氛圍，直呼彷彿穿越時空。金多美表示：「雖然街景覺得新奇，但因為小時候在電視看過很多，所以沒有太驚訝。讓我覺得浪漫的是劇中許楠儁傳遞小紙條的橋段，那一張紙條能否傳遞，就能決定感情流向，一張小紙條竟然能這麼珍貴，真的很神奇又新鮮。」

《百次的回憶》11日下午在首爾舉行記者會，金相鎬導演（左起）與辛叡恩、金多美、許楠儁共同出席。（Hami Video提供）《百次的回憶》11日下午在首爾舉行記者會，金相鎬導演（左起）與辛叡恩、金多美、許楠儁共同出席。（Hami Video提供）

辛叡恩笑著補充：「雖然漫畫或電影裡常見，所以對80年代並不陌生，但真正走進拍攝地時，像招牌、路邊小吃、賣錄音帶的場景都特別有感。我在劇中經常嚼口香糖，連包裝紙都完整復刻舊時模樣，覺得很有趣。」許楠儁則回憶：「最特別的是巴士車掌小姐，還有撥號電話這類道具。雖然小時候在爺爺奶奶家看過，但親眼看到乘客把代幣或回數券交給車掌小姐，真的很新奇。」

《百次的回憶》金多美飾演為家計奔波的「100號巴士模範車掌」高英禮。（Hami Video提供）《百次的回憶》金多美飾演為家計奔波的「100號巴士模範車掌」高英禮。（Hami Video提供）

劇中金多美飾演為家計奔波的「100號巴士模範車掌」高英禮，與辛叡恩飾演的新手車掌徐鍾熙相識並結下深厚情誼。兩人首次合作，金多美坦言因兩人都不是外向型，比起快速熟絡，更像劇中角色般自然走近彼此，她也大讚辛叡恩對表演充滿熱情，「她不會讓任何一場戲草率帶過，這份態度讓我很敬佩，也學到很多。」

《百次的回憶》金多美（右）與許楠儁詮釋1980年代的青澀戀愛。（Hami Video提供）《百次的回憶》金多美（右）與許楠儁詮釋1980年代的青澀戀愛。（Hami Video提供）

辛叡恩則深情感謝金多美的沉穩和溫暖，幫助她更快進入角色：「看多美姐姐的表演時，常常會驚嘆，我甚至會跟朋友經常聊起她。當我遇到角色難題或擔心無法駕馭場景時，只要和姐姐對上眼，就能超越原本的表演水準，自然而然融入鍾熙的情緒。」她更動情表示：「就像英禮和鍾熙在劇中互相珍惜一樣，我也會不自覺地想要為多美姐姐加油，甚至有種『如果有人欺負她，我想幫忙出頭』的心情，真的很珍惜她。」

《百次的回憶》辛叡恩（左）感謝金多美幫助她更快進入角色。（Hami Video提供）《百次的回憶》辛叡恩（左）感謝金多美幫助她更快進入角色。（Hami Video提供）

《百次的回憶》由《三十九》金相鎬導演與《認識的妻子》楊熙勝編劇攜手打造，講述模範車掌高英禮雖然飽受暈車困擾，卻為家計努力工作並追求升學夢想。她在奔馳的公車上與熱情開朗的鍾熙成為摯友，兩人懷抱青春夢想，同時也迎來難以割捨的初戀。《百次的回憶》9月13日起每週六、日在Hami Video全台首播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中