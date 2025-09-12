晴時多雲

娛樂 最新消息

Netflix爆砍韓星片酬 邊佑錫恐成首波受害者

Netflix爆砍韓星片酬，確定演出《我獨自升級》的男星邊佑錫恐成首波受害者。（翻攝自X）Netflix爆砍韓星片酬，確定演出《我獨自升級》的男星邊佑錫恐成首波受害者。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓劇在各大串流平台成為寵兒，許多知名韓國演員片酬也跟著不斷飆高，先前韓媒報導指Netflix無法支撐演員高額片酬，因此將大牌演員片酬限制在每集4億韓圜（約新台幣871萬元）。今（12）傳出Netflix再將演員片酬調降到3億韓圜（約新台幣653萬元），首當其衝的可能是確定演出新劇《我獨自升級》的男星邊佑錫。

過去Netflix曾經誇下「每集10億韓圜」的豪語，現已無法支撐，選擇從降低演員片酬下手。（歐新社）過去Netflix曾經誇下「每集10億韓圜」的豪語，現已無法支撐，選擇從降低演員片酬下手。（歐新社）

過去Netflix曾經誇下「每集10億韓圜（約新台幣2177萬元）」的豪語，眼見已無法支撐，近期不斷調整策略，並將演員片酬不斷降低。

傳聞先前演出《魷魚遊戲2》的男主角李政宰單集片酬為13億韓圜。（翻攝自X）傳聞先前演出《魷魚遊戲2》的男主角李政宰單集片酬為13億韓圜。（翻攝自X）

傳聞先前演出《魷魚遊戲2》的男主角李政宰，單集片酬為13億韓圜（約新台幣3034萬元），製作費高達千億韓圜（約新台幣22.4億元），不過這種狀況已不會再出現。

去年憑藉韓劇《背著善宰跑》爆紅的韓星邊佑錫，現確定出演Netflix新劇《我獨自升級》，他的片酬自然備受關注，若Netflix嚴格執行壓低演員片酬政策，邊佑錫想要拿高片酬恐怕沒那麼容易。

