演活土方歲三！日知名男星栗塚旭去世 享壽88歲

栗塚旭因出演《新選組血風錄》和《阿巴連棒將軍》而成為家戶曉的演員。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在日本電視劇《新選組血風錄》中飾演土方歲三而廣為人知的演員栗塚旭今（12日）傳出去世消息，享年88歲。據悉，栗塚旭近期健康狀況並無明顯變化，他原本計劃出演時代劇《宮屋聖左衛門殘日錄》，但在開拍前夕，他卻傳來了去世的消息。

栗塚旭因出演《新選組血風錄》和《阿巴連棒將軍》而成為家戶曉的國寶演員，1965 年，他在電視劇《新選組血風錄》飾演土方歲三，一舉成名，之後又在多部電視劇、電影和舞台劇中同樣飾演土方歲三這個角色，堪稱是演活土方歲三最佳代表演員，連原著作者司馬遼太郎都對他演技欽佩不已，稱讚他：「你就是土方歲三。」

栗塚旭一直維持單身，83歲才發人生第一張CP。（翻攝自網路）

栗塚旭的歌藝也十分出色，他在2020年4月以83歲高齡發表了人生中首張CP，他在受訪時曾說：「這是一首任何人都能輕鬆哼唱的歌。現在的新歌都是針對年輕人的，沒有適合我們這一代人的歌。我不知道最終會發生什麼，但在80多歲高齡還能發行一張唱片，對我來說是夢想成真。 」

2022年，栗塚旭出演了旨在提高人們對預防兒童運動障礙的認識的短片《傷害預防時代劇：肘肩腰三部曲！ 》，他穿著新選組制服，扮演肘肩腰三部曲的角色，馬上讓人聯想到土方歲三這個角色。全部五集都已在「兒童傷害預防頻道：京都骨科協會」的官方YouTube頻道上架。

栗塚旭一生都維持單身，據日媒報導，他昨（11日）逝世於京都家中，享年88歲。

