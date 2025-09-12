晴時多雲

娛樂 最新消息

張信哲竟然是超大E人 私下真面目曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「情歌王子」張信哲錄製電台《HIT週末!》節目，主持人GiGi稱讚張信哲創新做出驚人之舉，至於錄製過程中有沒有最過癮的瞬間？張信哲表示，籌備過程都很有趣，特別是在收到歌曲的那一刻，聽完Demo當下就知道「對了！就是這首歌！」，興奮的他更直呼：「超爽。」

張信哲在新專輯中擔任歌手以及製作人雙重身分。（hit FM提供）張信哲在新專輯中擔任歌手以及製作人雙重身分。（hit FM提供）

張信哲對專輯概念跟企劃都有自己想傳達的故事，針對每首歌有設定的主題及呈現方向，邀歌更是親力親為，會跟創作人分享專輯概念，也會問創作人對他的哪段故事感興趣或有感覺的，進而深入歌曲創作本身。張信哲說，像這次跟新生代樂團理想混蛋主唱雞丁（邱建豪）雖然是讓人出乎意料地合作，但他自己非常滿意。

張信哲也來到《HEY！MISS DJ》節目專訪，主持人elsa好奇他在海外巡演時都介紹自己是Jeff嗎？當初這個名字是怎麼選的？張信哲笑說，Jeff的由來很簡單，因為名字有個「哲」字，國小老師就說他叫Jeff，也沒特別想過要更換，因此用到現在。

張信哲也分享，除了工作外，私下他都是獨自一人去旅行，他很喜歡像背包客那樣，沒有束縛的自在旅遊，所以偶遇陌生人聊天也是旅程中有趣的回憶，對方如果好聊就會聊很多。至於是否會透露自己是位歌手？張信哲笑說：「會啊，反正本來就不認識，反而沒壓力。」

