（影）「來囉來囉」警局祭奇招 抖音熱門上車舞助防詐

165全民防騙粉絲網頁也發布上車舞短片，提醒民眾防詐4不「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國抖音直播女團「SK月亮湖217」最近在網路暴紅，所跳的上車舞也不斷被拿來當成網路哏，掀起一陣模仿潮。先前中職統一7-ELEVEn師啦啦隊Uni-Girls大跳上車舞，準備帶球迷哥哥上車，現在，連刑事警察局都跟風，165全民防騙粉絲網頁也發布上車舞短片，提醒民眾防詐4不「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」。

車長明珠高跳上車舞，提醒民眾切勿被詐騙集團以全民普發名義詐騙。（翻攝自臉書）

在165全民防詐短片中，出現「防詐騙版本上車舞」也有多個分局轉發。原來是近期詐騙瞄準「普發現金」，趁機傳送詐騙連結，因此才催生出這部短片。刑事警察局表示，詐騙集團瘋傳普發現金連結，其實都是假網站騙取民眾資料、帳戶，更請來「車長」明珠站C位，呼籲民眾提高防詐意識。

刑事警察局的防詐騙上車舞嗨唱：「詐騙簡訊～點，挫賽，填輸電郵讓你Cry Cry，匯款完驚覺，受害，詐騙集團把人害，真壞、真壞，快上打詐儀錶板化解，165是你的依賴，詐騙～Say Goodbye～下車囉！」強化防詐四不：「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」意識。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

