晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）「來囉來囉」警局祭奇招 抖音熱門上車舞助防詐

165全民防騙粉絲網頁也發布上車舞短片，提醒民眾防詐4不「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」。（翻攝自臉書）165全民防騙粉絲網頁也發布上車舞短片，提醒民眾防詐4不「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國抖音直播女團「SK月亮湖217」最近在網路暴紅，所跳的上車舞也不斷被拿來當成網路哏，掀起一陣模仿潮。先前中職統一7-ELEVEn師啦啦隊Uni-Girls大跳上車舞，準備帶球迷哥哥上車，現在，連刑事警察局都跟風，165全民防騙粉絲網頁也發布上車舞短片，提醒民眾防詐4不「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」。

車長明珠高跳上車舞，提醒民眾切勿被詐騙集團以全民普發名義詐騙。（翻攝自臉書）車長明珠高跳上車舞，提醒民眾切勿被詐騙集團以全民普發名義詐騙。（翻攝自臉書）

在165全民防詐短片中，出現「防詐騙版本上車舞」也有多個分局轉發。原來是近期詐騙瞄準「普發現金」，趁機傳送詐騙連結，因此才催生出這部短片。刑事警察局表示，詐騙集團瘋傳普發現金連結，其實都是假網站騙取民眾資料、帳戶，更請來「車長」明珠站C位，呼籲民眾提高防詐意識。

刑事警察局的防詐騙上車舞嗨唱：「詐騙簡訊～點，挫賽，填輸電郵讓你Cry Cry，匯款完驚覺，受害，詐騙集團把人害，真壞、真壞，快上打詐儀錶板化解，165是你的依賴，詐騙～Say Goodbye～下車囉！」強化防詐四不：「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」意識。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中