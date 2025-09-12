艾菲爾老師9月13～14週末運勢重點

星座專家艾菲爾老師。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕時序漸由夏入秋，隨著季節轉換，星象也如變奏曲出現各種必修課。這週末想好去哪兒、做些什麼了嗎？面對接下來的週末，12星座有人會被推上舞台成為聚光燈焦點，也有人該放鬆身心替自己充個電。艾菲爾老師也針對12星座提出重點運勢。

【9/13－9/14 星座週末重點運勢】

☆ 牡羊座（3/21～4/19）：

財運和人際有小驚喜，可能花錢在聚會或朋友活動，但能拓展人脈。週末魅力上升，是展現自我的好時機。

紓壓妙招：試試手沖咖啡，專注香氣和沖泡過程，讓心平靜下來。

☆ 金牛座（4/20～5/20）：

事業與個人魅力表現亮眼，但壓力也可能增加。週末適合進修或學習新技能。

紓壓妙招：在家陽台安排小野餐，簡單水果飲品就能享受幸福感。

☆ 雙子座（5/21～6/20）：

魅力與學習力提升，但情緒起伏也大。適合獨處或做心靈成長活動。

紓壓妙招：玩拼圖遊戲，專注大腦又療癒心情。

☆ 巨蟹座（6/21～7/22）：

情緒和家庭可能有些小摩擦，但也是了解彼此的好機會。

紓壓妙招：深夜泡腳加精油，好好放鬆身心。

☆ 獅子座（7/23～8/22）：

事業和人際關係有突破，但要避免自信過頭造成破財或摩擦。

紓壓妙招：小型桌遊聚會，笑聲能洗去壓力。

☆ 處女座（8/23～9/22）：

財務和健康可能面臨挑戰，但也能找到新方向。

紓壓妙招：和另一半或曖昧對象做烘焙甜點，香氣甜味舒緩心情。

☆ 天秤座（9/23～10/22）：

魅力上升，人際關係活絡，但要小心過度付出帶來壓力。

紓壓妙招：與姊妹一起做花藝體驗，感受生活和諧。

☆ 天蠍座（10/23～11/21）：

心靈和家庭會有考驗，但也能找到內在力量。

紓壓妙招：挑戰密室逃脫遊戲，專注與合作釋放壓力。

☆ 射手座（11/22～12/21）：

事業和人際有機會突破，但要避免自信過頭帶來問題。

紓壓妙招：獨自城市單車小旅行，邊運動邊欣賞風景。

☆ 摩羯座（12/22～1/19）：

事業和個人特質提升，但注意過度付出或誤解。

紓壓妙招：靜心抄經，過程能帶來安定感。

☆ 水瓶座（1/20～2/18）：

心靈和健康可能有挑戰，但也能找到新方向。

紓壓妙招：試做手工皮革小物，結合創意與專注放鬆心情。

☆ 雙魚座（2/19～3/20）：

魅力和人際活絡，但避免過度付出。

紓壓妙招：與喜歡的人安排夜晚觀星時光，讓星空安撫敏感心情。

