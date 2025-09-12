台灣之光！38歲行倫邑志願役轉身 逆襲成「法國總統御用甜點師」

〔記者邱奕欽／台北報導〕38歲行倫邑成為台灣第一位進入法國總統府、擔任糕點師傅的人，更被外界稱為「馬克宏御用甜點師」，這段傳奇般的經歷讓他從資料處理科學生一路逆轉人生，成為「台灣之光」。YouTube頻道「TheDoDo Men」近日特地遠赴法國，直擊總統府內部廚房，揭露行倫邑追夢的過程與成果。

YouTube頻道「TheDoDo Men」直擊台灣人行倫邑（左）成法國總統府甜點主廚。（翻攝自YouTube）

「TheDoDo Men」直擊影片中，行倫邑介紹了專為總統馬克宏與第一夫人碧姬製作的甜點，其中一道被稱為「Jardin d'hiver（冬天的花園）」，彩色小溫室般的外型，展現了團隊的巧思與創意，他坦言能在法國甜點殿堂中佔有一席之地，背後是多年的努力與堅持。

行倫邑回憶，自己原本就讀完全不相關的資料處理科，為了追逐夢想先簽下憲兵志願役，存了4年錢後才前往烹飪學校就讀。從法餐實習生一步步磨練，終於考到證照進入總統府團隊，行倫邑形容那段過程充滿巨大壓力，「沒有收入，只有支出，還不確定能不能成功...」甚至一度陷入焦慮。

「TheDoDo Men」Eric（左）拜訪行倫邑（右）當初如何實現甜點夢。（翻攝自YouTube）

如今，行倫邑不僅為法國總統府提供甜點，更將理念帶回台灣積極吸收台灣年輕人加入團隊，他認為甜點不只是技藝，更是一種持續學習與分享的過程。人生旅程至今，行倫邑也堅信「只要努力並勇往直前，最終成果就會屬於自己。」憑藉這份執著，行倫邑正在國際舞台上持續發光。

