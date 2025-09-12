西門町《8號出口》是什麼？ 詭異大叔嚇壞路人

《8號出口》現身西門町，獲得大批民眾打卡討論。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《8號出口》改編自全球熱賣的同名恐怖驚悚遊戲，連續兩周在日本大賣，目前累積已超過21億日圓（約台幣4.3億），台灣也將在9月19日盛大上映。為吸引觀眾目光，片商選擇在西門捷運6號出口對面，搭建一座實體的「8號出口」，真實還原電影中的場景，甚至還有經典的微笑詭異大叔人像，嚇壞路人的同時，也吸引許多民眾拍照圍觀。

《8號出口》廣告布置現身西門町六號出口，神還原電影和遊戲場景。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

《8號出口》還原神秘微笑大叔，廣告逼真讓路過民眾都大讚。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

《8號出口》的廣告布置除了逼真還原男主角迷路的捷運走道，更暗藏了許多細微玄機，讓走近出口的觀眾可以發揮「大家來找碴」眼力，就像電影中二宮和也要靠找出「異變」，才能通關逃出。《8號出口》廣告不到一週已經累計超過上千民眾參加活動，每天更有許多民眾拍照參觀，還有日本遊客也注意到就是日本先上映的《8號出口》電影布置，更是大讚十分厲害。《8號出口》廣告裝置預計將持續曝光一個月，想拍照打卡和發現「異變」的網友可以前往一窺究竟。

請繼續往下閱讀...

《8號出口》二宮和也不斷在走道中遇到走路大叔（河內大和飾演）。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

《8號出口》二宮和也表演獲得網友肯定。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

《8號出口》由偶像天團「嵐」成員二宮和也，和「空靈女神」小松菜奈攜手主演，二宮和也用相當標準的中文說：「大家好！」向台灣觀眾打招呼的影片，超級親切又可愛。二宮和也特別提到因為遊戲沒有故事主軸，是一部完全無法預測發展，令人期待的電影，所以希望大家務必到戲院好好體驗。小松菜奈這次在《8號出口》演出一個神秘特別的角色，超有存在感，還是推動劇情的關鍵人物，她也發揮「空靈」特質，展現美麗又帶有神秘詭異的感受。

《8號出口》二宮和也精彩演出增添電影詭異緊張感。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

《8號出口》小松菜奈飾演關鍵神秘角色。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

一名迷路男子（二宮和也飾）被困在無盡且冰冷無機的地下道中，為了逃脫，他踏上了尋找「8號出口」的旅程。這場挑戰的規則很簡單：不要忽略任何異變之處。若發現異變請立刻回頭；若一切正常，就繼續前進。最後請一定要從「8號出口」離開。但只要一次錯過，他就會被送回起點。他是否能成功達成目標，逃出這條永無止盡的地下迴圈？ 《8號出口》將於9月19日全台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法