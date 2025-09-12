晴時多雲

娛樂 最新消息

（影）王傑回來了？搖滾大咖浪子「韋偉成」真實身份是他

〔記者陽昕翰／台北報導〕韋禮安祭出分靈體，化身搖滾浪子「韋偉成」推出新歌《愛我沒錯》，MV上線也讓網友為之瘋狂，向來走斯文才子路線的他難得狂野，穿上帥氣皮衣、騎著重機馭風狂飆，再配上很突兀的「水裡來火裡去」特效，逗笑廣大網友。

韋禮安化身搖滾浪子。（索尼提供）韋禮安化身搖滾浪子。（索尼提供）

韋禮安十分投入這次的拍攝，要求一定要有皮衣、重機等象徵時代的搖滾元素，看到造型師搭配的帥氣皮衣，特別要求要再弄舊一點，才更有80年代的感覺。而在MV中，重機車手在馬路帥氣狂飆，他也老實招認：「我的技術好像只能在攝影棚裡擺擺樣子，是請專業車手幫忙帥氣馳騁。」

韋禮安也緊盯MV裡的摩托車特效要夠復古，他說：「不能太現代精緻，要有點五毛的感覺，才能抓到復古的味道。」MV以蒙太奇手法和意識形態的運鏡，表現出在愛情裡的橫衝直撞，將情歌浪子的桀驁不馴表露無遺！韋禮安還想出標語：「誰說浪子無法回頭？愛我沒錯，抱緊就對了！」許多粉絲看了回應：「太帥了，可以載我嗎」、「我爸說以為看到他那個時代的王傑」。

點圖放大
點圖放大

