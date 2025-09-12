晴時多雲

娛樂 最新消息

秀泰千金哭了！Linda遭母斥「妳看人家蔡依林」真相反轉藏愛心

Linda憶出道之際，被母親以蔡依林做比較而落淚。（組合照，翻攝自IG）Linda憶出道之際，被母親以蔡依林做比較而落淚。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕43歲秀泰影城千金、曾以歌手身分唱紅《愛喔愛》的「Linda」廖珮伶淡出演藝圈多年後重返大眾視野，日前開設podcast《廖零打的Showtime》如今已推出第7集。Linda在節目中回憶出道初期，首度透露與母親的一段私下對話，當時母親拿她與蔡依林比較，讓她暗自落淚。

Linda坦言，剛出道時母親看了新聞後對她說，「妳看人家蔡依林，蔡依林賺的錢都拿回去給媽媽，啊妳咧？」她不敢頂嘴只能回應「好，我再加油。」隨後躲進房間哭泣，心裡忍不住吶喊，「媽媽，我不是蔡依林，我是廖珮伶。」雖然心情低落但她仍努力工作，甚至出國時買口紅送給母親，卻被嫌棄「買這個幹嘛？錢亂花我不要！」

直到後來，Linda才理解母親真正的心意，她說「我Get到她不是要我（給）2萬、3萬、4萬，她想要表達的是，如果要做，就要像蔡依林那樣成功，用這種方式確定我在這個圈子裡是一個successful person（成功者）。」這番分享讓不少粉絲直呼心疼，也感受到她努力追尋自我價值的堅持。

