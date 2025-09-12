晴時多雲

娛樂 最新消息

CP炒過頭？宋軼與男星親密互動瘋傳 網反感：太會炒了吧

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕與知名男星白敬亭因2022年合演《長風渡》多次傳出緋聞的中國女星宋軼，被爆出兩人私下互動頻繁且疑似同居，對此雙方皆未做出回應。然而近日，宋軼除了刪除網友針對白敬亭的相關留言之外，還被拍到與另一名合作男星丞磊親密互動，引發網友懷疑有意避談與白敬亭關係。

由宋軼（左）與丞磊（右）主演《與晉長安》的劇照。（翻攝自iQIYI愛奇藝國際版）由宋軼（左）與丞磊（右）主演《與晉長安》的劇照。（翻攝自iQIYI愛奇藝國際版）

由宋軼與丞磊主演的《與晉長安》於8月開播，兩人在片場「互抹奶油」的親密花絮流出，被質疑是刻意炒作戀情話題，更有網友認為炒CP操作時間不恰當，因為當時丞磊與周也挑大梁的《錦月如歌》仍在播出中，過早炒新CP不僅搶了另一部劇的風頭與流量，引起部分觀眾反感。

雖然這波炒作引發話題熱度，卻未能得《與晉長安》好口碑，些許觀眾批評劇情老套、演員台詞破音，對於官方炒CP的宣傳策略也不買單，甚至不少人在留言區討論「之前還挺喜歡宋軼的，現在有點翻車感」、「看第一集就想關掉」、「不知道是帶風向還是真的

點圖放大header
點圖放大body

